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أداء صلاة الغائب في الحرمين الشريفين على صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ـ رحمه الله ـ

أداء صلاة الغائب في الحرمين الشريفين على صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ـ رحمه الله ـ
http://almnatiq.net/?p=907967
المناطق - واس

أدى المصلون بالمسجد الحرام والمسجد النبوي عقب صلاة العشاء اليوم، صلاة الغائب على صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ـ رحمه الله ـ.
وتوجه الجميع بالدعاء لله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويجزيه خير الجزاء على ما قدم من أعمال جليلة لوطنه وأمتيه الإسلامية والعربية.

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