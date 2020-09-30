أداء صلاة الغائب في الحرمين الشريفين على صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ـ رحمه الله ـ

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أدى المصلون بالمسجد الحرام والمسجد النبوي عقب صلاة العشاء اليوم، صلاة الغائب على صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ـ رحمه الله ـ.

وتوجه الجميع بالدعاء لله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويجزيه خير الجزاء على ما قدم من أعمال جليلة لوطنه وأمتيه الإسلامية والعربية.

فيديو | صلاة الغائب على الراحل #الشيخ_صباح في الحرم المكي الشريف#الإخبارية pic.twitter.com/S1UObl6mtk — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 30, 2020