وزارة النقل تحصل على شهادة الآيزو في فحص وتقييم الجسور

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حصلت وزارة النقل على شهادة الآيزو في مشروع فحص وتقييم الجسور بناءً على معايير الجودة في الفحص والتقييم وإدارة الأصول.

ويهدف المشروع إلى رفع مستوى الخدمة وتوفير قواعد بيانات شاملة لجميع عناصر الجسور وتكاليف الصيانة اللازمة لها، بحيث يسهم في تقليل الهدر المالي ورفع كفاءة الإنفاق والمحافظة على هذه الأصول وتعظيم قيمتها، ويقوم على البرنامج نخبة من المختصين والخبراء السعوديين، بالإضافة إلى الاستفادة من بيوت الخبرة العالمية والوطنية في ذات المجال، ويملك كافة العاملين بالبرنامج رخصة فاحص معتمد من هيئة الطرق الفيدرالية الأمريكية.

وقام فريق العمل بدراسات مستفيضة وتحليل الوضع القائم في الإدارة ومتطلبات الشهادة، مما أثمر عنه تحقيق المتطلبات الخاصة بنظام إدارة الجودة، ومنها وضع منظومة واضحة لتخطيط الأهداف ومتابعة تنفيذها ضمن مشروع فحص وتقييم الجسور، وتحديد المخاطر والفرص وادارتها، إلى جانب إيجاد نظام متكامل لكيفية الرقابة على جودة تنفيذ الخدمات.

ويسهم هذا المنجز في تفعيل نظام (BMS) على صعيد أتمتة أعمال صيانة الجسور العائد على رفع كفاءة الإنفاق، بما يضمن الرفع من مستوى وحالة الجسور وتحقيق رؤية المملكة 2030م بالإضافة إلى حصر جميع الأضرار الإنشائية وآلية إصلاحها وتكاليفها ووضع الأولويات للإصلاح والصيانة، ويستخدم برنامج إدارة الجسور خوارزميات لاتخاذ القرار بشكلٍ آلي معتمدًا على الموازنة بين المخاطر للعناصر الإنشائية مما يؤدي لتحديد أولويات الصيانة للعناصر الإنشائية بما يضمن الحفاظ على سلامة المنشأة، وتستخدم الوزارة العديد من مؤشرات الأداء لقياس وضع شبكة الجسور بالمملكة.

وأبان مدير عام الإدارة العامة للمسح والتقييم المهندس وليد الضرغام, أن هذا المنجز الدولي لم يكن ليتحقق إلا بفضل تظافر الجهود والعمل في بيئة احترافية متميزة وأن وزارة النقل تولي حرصًا واهتمامًا لتحقيق أعلى معايير الجودة في جميع أعمالها التي تقوم بها، وفق أداء متميز ومتابعة وتنفيذ مستمر ودائم للتوجيهات من الفريق العامل بمشروع فحص وتقييم الجسور، مما كان له عظيم الأثر في تحقيق هذا المنجز الذي يضاف للنجاحات التي حققتها الوزارة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، لاسيما بعد حصول المملكة على المرتبة الأولى عالميًا بجانب أمريكا وإسبانيا على صعيد مؤشر ربط الطرق في تقرير منتدى التنافسية العالمي لعام 2019م.

مما يذكر أن وزارة النقل قد قامت بفحص وتقييم أكثر من 5000 جسر، وبعد حصولها على شهادة الآيزو العالمية لفحص وتقييم الجسور فإنها تعد الشهادة الثانية لها بعد حصولها على شهادة الآيزو لمشروع مسح وتقييم الطرق لعام 2019م، وتعكف إدارات الوزارة كافة على تنفيذ أعمالها بأعلى معايير السلامة والجودة على الطرق، وضمان استمرار أعمالها وفق الخطة التشغيلية للوزارة، لإنجاز جميع المشروعات وتعزيز كفاءة التشغيل والأداء وتقديم خدمات فعالة للمستفيدين، تحقيقًا لأهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030م.