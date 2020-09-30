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رئيس مجلس إدارة التجمع الصحي بمنطقة حائل وشمال المملكة والرئيس التنفيذي يزوران الهلال الأحمر بحائل

رئيس مجلس إدارة التجمع الصحي بمنطقة حائل وشمال المملكة والرئيس التنفيذي يزوران الهلال الأحمر بحائل

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رئيس مجلس إدارة التجمع الصحي بمنطقة حائل وشمال المملكة والرئيس التنفيذي يزوران الهلال الأحمر بحائل

رئيس مجلس إدارة التجمع الصحي بمنطقة حائل وشمال المملكة والرئيس التنفيذي يزوران الهلال الأحمر بحائل
http://almnatiq.net/?p=907984
المناطق - حائل

قام سعادة رئيس مجلس إدارة التجمع الصحي بمنطقة حائل وشمال المملكة ،المهندس/ عبدالله بن إبراهيم الرخيص يرافقه سعادة الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بمنطقة حائل الدكتور/ عبدالعزيز بن محمد الحميضي بزيارة لمقر فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل اليوم الاربعاء 13/2/1442 ، وكان في استقبالهم سعادة مدير عام فرع الهيئة بمنطقة حائل الأستاذ/ عبدالرحمن بن حمد اليحياء حيث عقد اجتماع بمقر الفرع تناول فيه المجتمعون أوجه التعاون القائم بين إدارة التجمع الصحي وهيئة الهلال الأحمر السعودي بما يخدم منظومة العمل الصحي بالمنطقة ،وسبل تعزيزها وتنميتها والتغلب على أي صعوبات قد تواجهها وتخلل الاجتماع مشاهدة عرض تقديمي الذي يحوي نبذه عن فرع الهلال الأحمرالسعودي بمنطقة حائل .
وضمن الزيارة اطلع الزوار على نظام استقبال وترحيل البلاغات وعمل المسعف الالكتروني بمركز اسعاف حائل ،المتواجد ضمن مبنى فرع الهيئة كما شملت الزيارة مشاهدة سيارات الإسعاف الحديثة التي تم تزويد الفرع بها وهي من نوع باترول دفع رباعي وسيارات الاسعاف الفورد الترانزيت وما تتضمنه من مميزات وتجهيزات طبيه عالية، وفي نهاية الزيارة تم اطلاع الزوار على معرض الهيئة التوعوي الدائم بمقر الفرع ومايحويه من لوحات ارشادية، وصور وأحصائيات تاريخية عن مسيرة الهيئة منذ انشائها وكذلك بعض التجهيزات والمستلزمات الطبية التي تستخدم في العمل الإسعافي الميداني.

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