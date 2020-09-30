وزير الرياضة يهنِّئ نادي النصر بالتأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا

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هنأ صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، رئيس نادي النصر الدكتور صفوان السويكت، بمناسبة تأهل الفريق الكروي الأول للدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا 2020، وذلك بعد فوزه على نظيره الأهلي بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي جمعهما في دور الـ 8 من المسابقة ذاتها.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سموه برئيس مجلس إدارة نادي النصر مشيداً بالمستوى الفني الذي ظهر عليه الفريق، معرباً عن تمنياته للأهلي بحظ أوفر في قادم المنافسات.

وأشاد سموه بالروح العالية والأداء الفني الذي ظهر عليه الفريقان، متمنياً في الوقت ذاته التوفيق والنجاح لفريق النصر في مشواره المقبل ومواصلة تقديم العطاءات الفنية الكبيرة في البطولة، والوصول إلى المباراة النهائية بمشيئة الله تعالى.

كما قدم وزير الرياضة مكافأة مالية تحفيزية قدرها 100 ألف ريال لكل لاعب من لاعبي نادي النصر في حال بلوغهم نهائي دوري أبطال آسيا 2020، متمنياً التوفيق لممثل الوطن في هذه البطولة وتحقيق اللقب الآسيوي.