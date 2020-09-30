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وزارة التعليم تطلق “تطبيق مدرستي” للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم لتوفير خيارات جديدة للتعليم عن بُعد

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وزارة التعليم تطلق “تطبيق مدرستي” للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم لتوفير خيارات جديدة للتعليم عن بُعد

وزارة التعليم تطلق “تطبيق مدرستي” للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم لتوفير خيارات جديدة للتعليم عن بُعد
http://almnatiq.net/?p=907992

أطلقت وزارة التعليم “تطبيق مدرستي” للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، وإتاحته على جميع أنظمة التشغيل للهواتف المحمولة، حيث يمكن الحصول عليه عن طريق متجر “جوجل بلاي” لأجهزة الأندرويد، ومتجر “أبل ستور” لأجهزة الآيفون والآيباد، ومتجر “هواوي”.
ويعزز التطبيق مفهوم التعلّم النشط، والتعليم عن بُعد، حيث يمكن لكل طالب أو ولي أمر تنزيله وتثبيته على الجهاز الخاص به، واستخدامه في أي وقت وعلى مدار اليوم، وذلك امتداداً لرحلة التعليم الإلكتروني التي اتخذتها وزارة التعليم في هذه المرحلة، وتعمل على تطويرها بشكل مستمر.
ويحاكي تطبيق مدرستي؛ البيئة التعليمية الواقعية إلى حد كبير، بما يتضمنه من خدمات تعليمية متكاملة، تمكّن المستفيدين من استخدام منصة مدرستي، حيث يتيح التطبيق للطالب التفاعل مع الدروس والأنشطة التعليمية (الواجبات، الاختبارات، الأنشطة الإثرائية، المسارات التعليمية) للمقررات الدراسية، إلى جانب التفاعل مع الحصص المتزامنة وحضورها وتقديم الأنشطة التعليمية المعدة بها، كذلك التفاعل مع الدروس المعدة خارج توقيت الجدول المدرسي وتقديم الأنشطة التعليمية بها، إضافة إلى تمكين الطالب من استعراض قائمة الواجبات المدرسية وتقديم الحل للمعلّم بسهولة ويسر.
ويأتي ضمن الخدمات التي يقدمها تطبيق مدرستي؛ استعراض قائمة الاختبارات المدرسية، وقائمة الأنشطة المدرسية، كما تمكّن خدمة المسارات التعليمية الطالب من استعراض المحتويات التعليمية المستهدف بها للتحصيل العلمي، والتقدم في الأهداف التعليمية، كذلك يتفاعل الطالب من خلال التطبيق مع منسوبي المدرسة، حيث تتيح خدمة “المجتمع المدرسي” نشر المواد التثقيفية، والتعليمية، وخدمة “اللقاءات التفاعلية” التي يستطيع من خلالها الطالب حضور اللقاءات التفاعلية عبر مايكروسوفت تيمز.
ويوفر تطبيق مدرستي مجموعة من الخدمات الأخرى للبقاء على التواصل والاطلاع، والتحديث المستمر بواسطة التنبيهات، والتحديثات المتاحة، وإمكانية طرح الأسئلة على معلمي المقررات الدراسية، والوصول السريع إلى جميع الأنشطة التعليمية والمدرسية المجدولة

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