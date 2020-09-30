وكالة جامعة الحدود الشمالية للشؤون الأكاديمية تعقد الاجتماع الثاني للجنة متابعة الأزمات لمتابعة تنظيم وعقد اختبارات النصف فصلية للطلبة

المناطق - عرعر

إنفاذاً لتوجيهات معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد بن يحيى الشهري حيال المراجعة الدورية لخطة الجامعة في العودة للدراسة الجامعية وضرورة التنسيق مع مختلف الكليات وقطاعات الجامعة لوضع الخطط والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة الطلبة، وتيسيراً لاستكمال مسيرتهم التعليمية، ومتابعتهم للمقررات الدراسية، بما فيها عملية التقويم وعقد الاختبارات النصف فصلية؛ عقدت لجنة متابعة الأزمات بالجامعة اجتماعها الثاني برئاسة سعادة وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور فراس بن محمد المدني في مكتبه يوم الأربعاء 13/2/1442ه الموافق 30/9/2020م، بحضور أعضاء اللجنة -من خلال الربط بين مكتب سعادته والحضور في مقر الجامعة بمدينة عرعر وفي باقي فروعها بمحافظات رفحاء وطريف والعويقيلة من خلال تقنية (ميكروسوفت تيمز).

وقد ناقش سعادته مقترحات اللجنة وما تمخض عنها من توصيات في الاجتماع الأول في ضوء خطة وكالة الجامعة للشؤون الأكاديمية لعقد الاختبارات النصف فصلية وما تم تجهيزه وتنسيقه حسب تصور الوكالة من إجراءات احترازية استعدادًا لعقد الاختبارات بما يضمن سلامة الطلبة وانعقاد الاختبارات حسب الفترات الخمس المقترحة لعقدها، وتأمين إجراءات الفحص البصري الحراري وتوفير أجهزة الفحص وأدوات التعقيم والكمامات بما في ذلك تدريب منسوبات ومنسوبي الكليات على التعامل مع الحالات الطارئة وتجهيز مرافق الجامعة الخدمية، بالإضافة لنشر وسائل التوعية والتثقيف الصحي والتعليمات لحفظ مسافة أمان التباعد الاجتماعي والتعقيم المستمر لليدين وإطلاع الطلبة على القواعد المنظمة لانعقاد الاختبارات في موقع انعقادها وفي موقع الجامعة الإلكتروني والإعلان عن جداول الاختبارات قبل انعقادها وجاهزية الكليات لعقد الاختبارات الإلكترونية عن طريق تقنية البلاكبورد.

وفي نهاية الاجتماع اتخذت اللجنة عدداً من التوصيات التي وجه سعادة الدكتور المدني بضرورة توثيقها ليتم تعميمها على القطاعات المعنية للعمل بما جاء فيها والاعتماد عليها لمتابعة تنفيذ خطة الاستعداد لعقد الاختبارات ومهمة كل جهة والواجبات المنوطة بها، معرباً عن ثقته بقدرة الجميع في تحمل مسؤولية العمل، وشكره لهم على ما يقدمونه من جهود استعدادًا لاستكمال تنظيم وعقد الاختبارات بكل يسر وأمان.