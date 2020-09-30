أمين تبوك يفتتح أعمال ورشة العمل التمهيدية لكود البناء السعودي

المناطق- تبوك:

افتتح أمين منطقة تبوك المهندس درويش بن علي المحفوظ اليوم بمركز الاحتفالات بأمانة المنطقة ورشة العمل التمهيدية لكود البناء السعودي بحضور عدد من المختصين في الأمانة والبلديات التابعة والمكاتب الاستشارية والهندسية بمنطقة تبوك .

وأكد المهندس ” المحفوظ ” في مستهل الورشة أهمية الكود السعودي وضرورة تطبيقه التطبيق الأمثل وفق ماصدر من لوائح وأنظمة معلناً بدء أعمال الورشة التي تناول المختصون من خلالها عددا من أوراق العمل الخاصة بالتخصصات الهندسية وعلاقتها بكود البناء السعودي وشملت مقدمة عن الكود وأهميته ومجالات ومراحل التطبيق ونظم المعلومات الجغرافية والاشتراطات المعمارية ودور المختبر الإنشائي والخرسانة وأهمية الصيانة في أعمال الكود والأهداف الإستراتيجية للكود بالإضافة إلى تصنيف المباني حسب الإشغال مستعرضين تجربة أمانة منطقة تبوك في تطبيق الكود بالمنطقة وفي الختام تم فتح باب النقاش للحضور .