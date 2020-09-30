احدث الأخبار

الأرصاد: عوالق ترابية على محافظتي جدة وبحرة بمنطقة مكة المكرمة
منطقة مكة المكرمة
 أمين تبوك يفتتح أعمال ورشة العمل التمهيدية لكود البناء السعودي
منطقة تبوك
 انطلاق أعمال القمة الافتراضية لعمداء مجموعة تواصل المجتمع الحضري U20 برئاسة الرياض
أبرز المواد
 وكالة جامعة الحدود الشمالية للشؤون الأكاديمية تعقد الاجتماع الثاني للجنة متابعة الأزمات لمتابعة تنظيم وعقد اختبارات النصف فصلية للطلبة
منطقة الحدود الشمالية
 وزارة التعليم تطلق “تطبيق مدرستي” للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم لتوفير خيارات جديدة للتعليم عن بُعد
أبرز المواد
 وزير الرياضة يهنِّئ نادي النصر بالتأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا
أبرز المواد
 رئيس مجلس إدارة التجمع الصحي بمنطقة حائل وشمال المملكة والرئيس التنفيذي يزوران الهلال الأحمر بحائل
منطقة حائل
 وزير التعليم: الوزارة أنهت تقييم العملية التعليمية عن بُعد
أبرز المواد
 نقل اختصاص مكاتب الفصل في الأوراق التجارية بوزارة التجارة إلى المحاكم المختصة في القضاء العام
أبرز المواد
 وزارة النقل تحصل على شهادة الآيزو في فحص وتقييم الجسور
أبرز المواد
 أداء صلاة الغائب في الحرمين الشريفين على صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ـ رحمه الله ـ
أبرز المواد
 وزير الخارجية يلتقي رئيس مجلس الشيوخ البولندي
أبرز المواد
الأرصاد: عوالق ترابية على محافظتي جدة وبحرة بمنطقة مكة المكرمة

الأرصاد: عوالق ترابية على محافظتي جدة وبحرة بمنطقة مكة المكرمة

منطقة مكة المكرمة
أمين تبوك يفتتح أعمال ورشة العمل التمهيدية لكود البناء السعودي

أمين تبوك يفتتح أعمال ورشة العمل التمهيدية لكود البناء السعودي

منطقة تبوك
انطلاق أعمال القمة الافتراضية لعمداء مجموعة تواصل المجتمع الحضري U20 برئاسة الرياض

انطلاق أعمال القمة الافتراضية لعمداء مجموعة تواصل المجتمع الحضري U20 برئاسة الرياض

أبرز المواد
وكالة جامعة الحدود الشمالية للشؤون الأكاديمية تعقد الاجتماع الثاني للجنة متابعة الأزمات لمتابعة تنظيم وعقد اختبارات النصف فصلية للطلبة

وكالة جامعة الحدود الشمالية للشؤون الأكاديمية تعقد الاجتماع الثاني للجنة متابعة الأزمات لمتابعة تنظيم وعقد اختبارات النصف فصلية للطلبة

منطقة الحدود الشمالية

الأرصاد: عوالق ترابية على محافظتي جدة وبحرة بمنطقة مكة المكرمة

الأرصاد: عوالق ترابية على محافظتي جدة وبحرة بمنطقة مكة المكرمة
http://almnatiq.net/?p=908010
المناطق - واس

نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من عوالق ترابية على محافظتي جدة وبحرة بمنطقة مكة المكرمة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدن ٍ في مدى الرؤية، مشيرة إلى أن الحالة المناخية مستمرة إلى الساعة الـ 12 من صباح يوم الغد.
من جانبها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

روابط ذات صلة

انطلاق مسابقة مدرستي الرقمية ( التعليم الالكتروني والتعليم عن بعد ) بتعليم الطائف

انطلاق مسابقة مدرستي الرقمية ( التعليم الالكتروني والتعليم عن بعد ) بتعليم الطائف
محافظ أضم يفتتح ملتقى دعم الأسرة للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد

محافظ أضم يفتتح ملتقى دعم الأسرة للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد
السديس يوجه بتخصيص المطاف للطواف فقط ابتداءً من الأحد المقبل

السديس يوجه بتخصيص المطاف للطواف فقط ابتداءً من الأحد المقبل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*