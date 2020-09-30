الأرصاد: عوالق ترابية على محافظتي جدة وبحرة بمنطقة مكة المكرمة

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نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من عوالق ترابية على محافظتي جدة وبحرة بمنطقة مكة المكرمة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدن ٍ في مدى الرؤية، مشيرة إلى أن الحالة المناخية مستمرة إلى الساعة الـ 12 من صباح يوم الغد.

من جانبها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.