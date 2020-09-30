وفد من هيئة حقوق الإنسان بعسير يزور محافظة خميس مشيط

المناطق - خميس مشيط

قام وفد من فرع هيئة حقوق الإنسان بمنطقة عسير بزيارة تفقديه لمحافظة خميس مشيط وللاقوا المحافظ أ. خالد بن عبدالعزيز بن مشيط ، وتم استعراض عدد من القضايا والمبادرات التوعوية الثقافية في حقوق الإنسان؛ وبحث أوجه التعاون المستمر في مجال حقوق الإنسان ومناقشة القضايا و المسائل الحقوقية بين الجهازين.

وأكد مدير فرع الهيئة بعسير بندر العلياني على تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وإبداء عدد من المبادرات التي سيقدمها فرع الهيئة لكافة شرائح المجتمع وموظفي الأجهزه ذات العلاقة من دورات تدريبيه وندوات وورش عمل تعزز سبل حماية حقوق الإنسان ممثلة في إدارة التواصل والتوعية بفرع منطقة عسير:؛ وذلك وفقاً للإجراءات والصكوك الدوليه التي صادقة عليها المملكة وأصبحت طرفاً فيها، وكذلك تم مناقشة عدد من القضايا الخاصه بالمحافظة والمراكز التابعه لها في إطار الاختصاص المكاني للمحافظة والتي يتبع لها عدد عشرة مراكز، وبحث أوجه التنسيق والتعاون المستمر كما تم تحديد ضابطي إتصال من الجهتين لتسهيل وسرعة البت في بعض القضايا العاجلة.