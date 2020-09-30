احدث الأخبار

قنصل الولايات المتحدة تزور معهد الأبحاث وتقنيات التحلية وتطلع على إمكانياته وتناقش شراكاته البحثية
المنطقة الشرقية
 وفد من هيئة حقوق الإنسان بعسير يزور محافظة خميس مشيط
منطقة عسير
 أمير الجوف يطلق برنامج الخط العربي
أبرز المواد
 مكافحة المخدرات: القبض على مواطن تورط بترويج (10.180) قرص خاضعة لتنظيم التداول الطبي
أبرز المواد
 الأرصاد: عوالق ترابية على محافظتي جدة وبحرة بمنطقة مكة المكرمة
منطقة مكة المكرمة
 أمين تبوك يفتتح أعمال ورشة العمل التمهيدية لكود البناء السعودي
منطقة تبوك
 انطلاق أعمال القمة الافتراضية لعمداء مجموعة تواصل المجتمع الحضري U20 برئاسة الرياض
أبرز المواد
 وكالة جامعة الحدود الشمالية للشؤون الأكاديمية تعقد الاجتماع الثاني للجنة متابعة الأزمات لمتابعة تنظيم وعقد اختبارات النصف فصلية للطلبة
منطقة الحدود الشمالية
 وزارة التعليم تطلق “تطبيق مدرستي” للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم لتوفير خيارات جديدة للتعليم عن بُعد
أبرز المواد
 وزير الرياضة يهنِّئ نادي النصر بالتأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا
أبرز المواد
 رئيس مجلس إدارة التجمع الصحي بمنطقة حائل وشمال المملكة والرئيس التنفيذي يزوران الهلال الأحمر بحائل
منطقة حائل
 وزير التعليم: الوزارة أنهت تقييم العملية التعليمية عن بُعد
أبرز المواد
قنصل الولايات المتحدة تزور معهد الأبحاث وتقنيات التحلية وتطلع على إمكانياته وتناقش شراكاته البحثية

قنصل الولايات المتحدة تزور معهد الأبحاث وتقنيات التحلية وتطلع على إمكانياته وتناقش شراكاته البحثية

المنطقة الشرقية
وفد من هيئة حقوق الإنسان بعسير يزور محافظة خميس مشيط

وفد من هيئة حقوق الإنسان بعسير يزور محافظة خميس مشيط

منطقة عسير
أمير الجوف يطلق برنامج الخط العربي

أمير الجوف يطلق برنامج الخط العربي

أبرز المواد
مكافحة المخدرات: القبض على مواطن تورط بترويج (10.180) قرص خاضعة لتنظيم التداول الطبي

مكافحة المخدرات: القبض على مواطن تورط بترويج (10.180) قرص خاضعة لتنظيم التداول الطبي

أبرز المواد

قنصل الولايات المتحدة تزور معهد الأبحاث وتقنيات التحلية وتطلع على إمكانياته وتناقش شراكاته البحثية

قنصل الولايات المتحدة تزور معهد الأبحاث وتقنيات التحلية وتطلع على إمكانياته وتناقش شراكاته البحثية
http://almnatiq.net/?p=908026
المناطق - فتحيه العبدالله

اطلعت سعادة القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية بالظهران نيكول مانز بعزاوي، على إمكانيات وقدرات معهد الأبحاث وتقنيات التحلية، التابع للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وتعرَّفت على شراكاته القائمة مع الجامعات ومراكز البحث والشركات الأمريكية، فضلاً عن توجهاته المستقبلية والتوسعية لتعزيز مثل هذه الشراكات.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قامت بها اليوم (الأربعاء) لمقر المعهد في الجبيل، وأظهرت خلالها توقاً كبيراً للتعرف على تقنية “الصفر رجيع ملحي” التي تم ابتكارها، وبحثت مع مدير عام المعهد الدكتور أحمد صالح العمودي، زيارة وفد وزارة الطاقة الأمريكية للمعهد ومحطات التحلية المرتقبة، بهدف تعزيز العلاقات وفتح مجالات جديدة للتعاون الفني والتقني في مجال صناعة تحلية المياه المالحة.

وجرى خلال اللقاء تقديم عرض حول إمكانات وقدرات المعهد المعملية والمحطات التجريبية، إضافة إلى التوجهات البحثية المعتمدة.

وتخلل العرض بعضٌ من الإنجازات التي حققها المعهد وأسهمت في تعزيز صناعة التحلية على مستوى العالم، كما تم استعراض الشراكات المحلية والعالمية التي أُبرمت مع العديد من الجامعات والشركات المحلية والعالمية، لاسيما التي تم إبرامها مع الجانب الأمريكي، علاوةً على عرض أحدث إنجازات المعهد المتمثلة في تقنية “الصفر رجيع ملحي”، واستعراض الفوائد التي ستعود على صناعة التحلية عند تطبيقها.
كما زارت مختبر الكيمياء والتآكل والبيئة والأحياء الدقيقة، واستمعت إلى شرح كامل عن التجهيزات الفنية وكيفية عمل المختبر، فضلاً عن التعرف على المحطات التجريبية والتقنيات المتوفرة بها، وطرق التحكم بمحتويات المحطة التجريبية من خلال غرفة التحكم، مبديةً إعجابها بإمكانات المعهد والأعمال التي يضطلع بها.

يذكر أن المعهد يعمل حاليًا على عدد من الابتكارات التي تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم، وتهدف -بعد مشيئة الله- إلى خفض استهلاك الكهرباء بما يصل إلى 2.5 كيلو وات للمتر المكعب، باسترداد الطاقة بكفاءة تصل إلى 98.5%، ورفع كفاءة مضخات الضغط العالي لتصل إلى 95%.

كما يعمل المعهد على خفض استهلاك الطاقة للأغشية بنسبة أفضلية تبلغ 10% مقارنة بآخر ما وصلت إليه تقنيات الأغشية في العالم.

روابط ذات صلة

مكافحة المخدرات: القبض على مواطن تورط بترويج (10.180) قرص خاضعة لتنظيم التداول الطبي

مكافحة المخدرات: القبض على مواطن تورط بترويج (10.180) قرص خاضعة لتنظيم التداول الطبي
انطلاق أعمال القمة الافتراضية لعمداء مجموعة تواصل المجتمع الحضري U20 برئاسة الرياض

انطلاق أعمال القمة الافتراضية لعمداء مجموعة تواصل المجتمع الحضري U20 برئاسة الرياض
وزارة التعليم تطلق “تطبيق مدرستي” للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم لتوفير خيارات جديدة للتعليم عن بُعد

وزارة التعليم تطلق “تطبيق مدرستي” للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم لتوفير خيارات جديدة للتعليم عن بُعد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*