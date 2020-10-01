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الأمم المتحدة: إزالة الغابات تؤدي إلى تدمير شبكة الحياة على الأرض

الأمم المتحدة: إزالة الغابات تؤدي إلى تدمير شبكة الحياة على الأرض
http://almnatiq.net/?p=908039
المناطق - الرياض

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن البشرية تشنُّ حرباً على الطبيعة وأنّ إزالة الغابات وتغيّر المناخ وتحويل المناطق البرية لإنتاج الغذاء البشري تؤدي إلى تدمير شبكة الحياة على الأرض.
وأشار غوتيريش في كلمته خلال مؤتمر القمة المعني بالتنوع البيولوجي الذي انطلق اليوم افتراضياً بعنوان “إجراءات عاجلة بشأن التنوع البيولوجي من أجل التنمية المستدامة”، إلى أن الطبيعة مرنة، ويمكن أن تتعافى إذا قُلِّل من التعدي المتواصل عليها.
وقال غوتيريش: قبل عشرة أعوام قُطعت تعهدات في اتفاقية أيتشي للتنوع البيولوجي وفشلنا فشلاً ذريعاً في حماية الكوكب ولكن، حيثما بُذلت الجهود، فإن الفوائد التي تعود على اقتصاداتنا وصحة الإنسان والكوكب لا يمكن دحضها.
وأبان أنه على الرغم من الالتزامات المتكررة، فإن الجهود لم تكن كافية للوفاء بأي من أهداف التنوع البيولوجي العالمية المحددة لعام 2020م.

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