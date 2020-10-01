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108 ملايين في 8 أيام.. الصين “تودع” كورونا بلقطة صادمة

108 ملايين في 8 أيام.. الصين “تودع” كورونا بلقطة صادمة
http://almnatiq.net/?p=908053
المناطق - الرياض

مشاهد جديدة صدمت العالم، بعد أن انتشرت صور ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، توثق احتشاد آلاف الصينيين في محطات الحافلات والقطارات، دون أي مراعاة لقواعد التباعد الاجتماعي أو الإجراءات اللازمة لتجنب عدوى فيروس كورونا المستجد، الذي ظهر في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر من العام الماضي.

ووثق مقطع فيديو ازدحاما شديدا داخل محطة للحافلات في مدينة خفي، فيما احتشد الآلاف في الشوارع المؤدية للمبنى.

كما شهدت مدن صينية أخرى مشاهد مماثلة، من بينها مدينة ووهان مهد الفيروس، حيث علق السكان أيضا في زحام مروري استمر لساعات.

ويأتي هذا الازدحام الشديد في العديد من المدن، بالتزامن مع حلول اليوم الوطني الصيني ومهرجان منتصف الخريف، مما يمنح المواطنين عطلة لمدة 8 أيام.

وذكرت شركة السكك الحديدية الحكومية، الاثنين، أنها تتوقع أن تتعامل مع 108 ملايين راكب.

وحذرت وسائل الإعلام الحكومية، الأربعاء، الناس من أن الطرق السريعة ستشهد ذروة حركة المرور من الساعة 2 مساء إلى 11 مساء، حيث يتدفق الناس إلى المناطق السياحية في جميع أنحاء البلاد.

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