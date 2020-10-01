الجبير يبحث المستجدات الدولية مع وزير خارجية كوستاريكا

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أجرى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير الشؤون الخارجية في جمهورية كوستاريكا رودولفو سولانو كيروس.

وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية، وتعزيز آفاق التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر بالمستجدات الدولية التي تهم البلدين.