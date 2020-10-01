تقويم التعليم: اختبار القدرات غدا .. والفترة الثانية في رجب

المناطق - الرياض

أعلنت هيئة تقويم التعليم، أن تطبيق اختبار القدرات العامة «الفترة الأولى» سيبدأ اعتباراً من غد الجمعة 15 صفر، وحتى السبت 23 صفر.

وأوضحت أن الاختبار سيعقد في 71 مقراً موزعة على 62 مدينة ومحافظة، مع استمرار التسجيل في الاختبار.

وأضافت أن الفترة «الثانية» ستعقد خلال الفترة 7 – 15 رجب 1442هـ . علماً بأن التسجيل لاختبار القدرات العامة متاح طوال العام في المقرات المحوسبة في معظم المدن.

وأكدت الهيئة أن الاختبار يعـد مقياساً موحداً لجميع طلاب السنتين الأخيرتين من المرحلة الثانوية، ليكون معياراً عادلاً ودقيقاً للجميع، بحيث يساعد الجهات التعليمية فيما بعد الثانوية العامة على اختيار الطلاب الأكثر قدرة لمتابعة وتلبية متطلبات الدراسة في تلك الجهات، مشيرةً إلى أن الجامعات والكليات تشترط تأدية هذا الاختبار للالتحاق بها، وهذا يشمل خريجي الثانوية العامة بقسميها «النظري والعلمي»، كما أن الاختبار يقيس القدرة التحليلية والاستدلالية لدى المتقدمين.