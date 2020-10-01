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مؤسسة النقد: 172 % تحسن الملاءة المالية للتأمين

مؤسسة النقد: 172 % تحسن الملاءة المالية للتأمين
http://almnatiq.net/?p=908086
المناطق - الرياض

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، تحسن هامش الملاءة المالية لقطاع التأمين حيث بلغ 172%، إضافة إلى نمو إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها بأكثر من 5% مقارنة بالربع الثاني من عام 2019، مع ارتفاع صافي الدخل للقطاع مدفوعًا بارتفاع دخل عمليات التأمين، بحسب التقرير ربع السنوي الصادر عن «ساما» بشأن أداء قطاع التأمين خلال الربع الثاني من العام الحالي 2020، الذي يُبرز النتائج المتعلقة بهذا الربع ومقارنتها مع أداء القطاع في الربع المماثل من العام السابق.

وأشار التقرير إلى انخفاض المعدّل المجمّع إلى 87.3%، وتراجع معدلات الخسائر لكلّ من التأمين الصحي وتأمين المركبات اللذين يمثلان الحصة الأكبر من قطاع التأمين.

وتأتي هذه الخطوة، كجزء من التزام مؤسسة النقد بتوفير معلومات دقيقة وحديثة عن أداء قطاع التأمين في السعودية.

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