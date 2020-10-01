تنبيه من رياح وشبه انعدام في الرؤية على محافظات مكة حتى الـ 8 مساء

تنبيه من رياح وشبه انعدام في الرؤية على محافظات مكة حتى الـ 8 مساء

أبرز المواد
136 دولة تنتقد سجل تركيا في مجال حقوق الإنسان

136 دولة تنتقد سجل تركيا في مجال حقوق الإنسان

أبرز المواد
مؤسسة النقد: 172 % تحسن الملاءة المالية للتأمين

مؤسسة النقد: 172 % تحسن الملاءة المالية للتأمين

أبرز المواد
مجرد وهم.. خبراء يشككون في جدوى قياس الحرارة بأبواب المحلات

مجرد وهم.. خبراء يشككون في جدوى قياس الحرارة بأبواب المحلات

أبرز المواد

تنبيه من رياح وشبه انعدام في الرؤية على محافظات مكة حتى الـ 8 مساء

تنبيه من رياح وشبه انعدام في الرؤية على محافظات مكة حتى الـ 8 مساء
http://almnatiq.net/?p=908088
المناطق - الرياض

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم من سحب رعدية ممطرة على عدد من محافظات أضم والطائف، وميسان ، و العرضيات، والكامل مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وشبه انعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ 8 مساءً.
بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

روابط ذات صلة

136 دولة تنتقد سجل تركيا في مجال حقوق الإنسان

136 دولة تنتقد سجل تركيا في مجال حقوق الإنسان
مؤسسة النقد: 172 % تحسن الملاءة المالية للتأمين

مؤسسة النقد: 172 % تحسن الملاءة المالية للتأمين
مجرد وهم.. خبراء يشككون في جدوى قياس الحرارة بأبواب المحلات

مجرد وهم.. خبراء يشككون في جدوى قياس الحرارة بأبواب المحلات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*