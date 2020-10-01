هيئة الزكاة: قريبا.. تقارير عن بلاغات المتهربين ضريبيا

المناطق - الرياض

أعلن محافظ هيئة الزكاة والدخل المهندس سهيل أبانمي، أنه سيتم إعداد تقرير خلال الفترة القريبة القادمة عن البلاغات المقدمة من الأفراد المختصة بالتهرب الضريبي.

وأكد أن الهيئة استقبلت آلاف البلاغات خلال الفترة الماضية، ويتم التعامل معها بسرية تامة دون الإفصاح عن هوية المبلغين، ويتم التحقق من صحة البلاغ وفي حال ثبت التهرب تتم مكافأة المبلغين بنسبة 2.5% من قيمة المبالغ المحصلة بما لا يتجاوز مليون ريال ولا يقل عن 1000 ريال، بحسب “عكاظ”.

جاء ذلك خلال افتتاح أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز فرع الهيئة العامة للزكاة والدخل بمقره الجديد.

ويتكون مبنى الفرع الجديد للهيئة من 3 أدوار، بمساحة إجمالية تصل إلى 9800 متر، ويحتوي على صالات لاستقبال المراجعين، وعدد من المكاتب المزودة بأحدث وسائل التقنية.

وأوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن هذه الخطوة تأتي في إطار توسيع نطاق حضورها في مختلف مدن ومحافظات المملكة، وتقديم خدمات عالية الجودة للمكلفين تثري تجربتهم، إذ يحتوي الفرع على صالة شاملة تتوفر فيها تقنيات حديثة لتبسيط إجراءات الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الهيئة لجميع المكلفين، وتسهيل أداء التزاماتهم الزكوية والضريبية، بما يختصر الوقت والجهد.