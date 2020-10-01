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تعرض لاجئين سوريين للعنف والعنصرية بتركيا

تعرض لاجئين سوريين للعنف والعنصرية بتركيا
http://almnatiq.net/?p=908107
المناطق - الرياض

اعتدى عدد من الأتراك، على 10 شبان و5 فتيات جمعيهم من الجنسية السورية، يعملون في أحد مصانع الكمامات بتركيا؛ حيث تداول ناشطون ووسائل إعلام، مقطعًا مصورًا، يظهر شابًا سوريًا ملطخًا بالدماء في سيارة.

وكشفت وسائل إعلام تركية عن سبب الاعتداء العنيف على الشباب السوريين، مشيرة إلى أنهم قدموا شكوى ضد عامل تركي كان يسبهم بألفاظ عنصرية، فما كان منه إلا أن انتقم منهم بالضرب بمعاونة أصدقائه، وسط غياب تام من الشرطة التركية.

وقال الشاب، باسل زرزور، أحد الأشخاص الذين تم الاعتداء عليهم: «في نهاية الدوام وبعد خروجنا من مكان العمل، فوجئنا بمجموعة كبيرة من الشباب الأتراك وهم يحملون العصي والسكاكين كانوا في انتظارنا».

وأضاف: «قام الشبان الأتراك بالاعتداء علينا جميعًا (رجالًا ونساء) ومن ثم لاذوا بالفرار، كما أصيب عدد منا إصابات بالغة، وعلى إثر ذلك تمّ إسعافنا إلى المستشفى».

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