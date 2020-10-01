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مدير “هدف” يستعرض برامج وخطط الصندوق لتأهيل القوى العاملة وتوطين الوظائف
http://almnatiq.net/?p=908113
المناطق - الرياض

التقى مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” تركي بن عبدالله الجعويني أمس، مع عدد من رجال الأعمال بنجران، وذلك بمقر الغرفة التجارية بالمنطقة.
وقدم الجعويني عرضاً مرئياً تضمن مهام الصندوق، وبرامجه والخدمات التي يقدمها لتأهيل القوى العاملة الوطنية في مجالات التدريب والتوظيف في القطاع الخاص، وما يقدمه من دعم للمشاركة في تكاليف تأهيل القوى العاملة الوطنية، إضافة إلى استعراض إحصائيات سوق العمل بالمنطقة والأعمال الجديدة للصندوق.
وأكد مدير عام صندوق “هدف” حرص الصندوق على تعزيز الشراكة مع منشآت القطاع الخاص، وبحث سبل تعظيم استفادة المواطنين والمواطنات من برامج وخدمات دعم التدريب والتأهيل والتوظيف التي ينفذها الصندوق، إلى جانب تحفيز المنشآت على النمو والاستقرار، بما ينعكس على الأداء والإنتاجية.

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