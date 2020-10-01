‏153 مليار ريال المكاسب السوقية للأسهم السعودية في سبتمبر

المناطق - الرياض

أنهت الأسهم السعودية شهر أيلول (سبتمبر) على ارتفاع بنحو 4.5 في المائة لتغلق عند 8299 نقطة رابحة 358 نقطة لتسجل أطول سلسلة ارتفاع شهرية منذ كانون الثاني (يناير) 2018 مع ارتفاعها لثلاثة أشهر متتالية.

وكانت أعلى نقطة عند 8390 نقطة بمكاسب 5.7 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 7861 نقطة فاقدة حينها 1 في المائة. وارتفع مؤشر “إم تي 30” الذي يقيس أداء الأسهم القيادية 22 نقطة بنحو 2 في المائة ليغلق عند 1088 نقطة.

وارتفعت القيمة السوقية بنحو 153 مليار ريال إلى 9.13 تريليون ريال. وجاءت جميع القطاعات على ارتفاع بصدارة “الاستثمار والتمويل” بنحو 19 في المائة، يليه “التطوير العقاري” بنحو 18 في المائة، وحل ثالثا “التأمين” بنحو 17 في المائة.

وعلى صعيد الأسهم، ارتفع معظمها بصدارة “أمانة” بنحو 188 في المائة، يليه “أسلاك” بنحو 94 في المائة، وحل ثالثا “تهامة” بنحو 73 في المائة، بينما تصدر المتراجعة “الوطنية للتربية والتعليم” بنحو 5.9 في المائة ليغلق عند 51.60 ريال، يليه “ساب” بنحو 5.7 في المائة ليغلق عند 26.85 ريال، وحل ثالثا “الرياض” بنحو 2.8 في المائة ليغلق عند 19.18 ريال.