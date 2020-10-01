وفاة اللواء ركن علي بن دخيل الرحيلي.. قائد عملية تحرير الطائرة الروسية عام ٢٠٠١ بالمدينة المنورة وقائد العملية ضد الإرهاب في الرس

المناطق-يوسف المطيري

إنتقل الي رحمة الله تعالى اللواء ركن علي بن دخيل الرحيلي في المدينة المنورة بعد مسيرة حافلة بالعطاء والشجاعة في ميدان الشرف حيث يعتبر من خيرة الضباط التي حاربت الإرهاب علي مر سنوات.

وتصدر الترند السعودي وسم يحمل اسم فقيد الوطن اللواء ركن علي بن دخيل الرحيلي وسرعان ما تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر مع خبر الوفاة مقدمين التعازي والمواساة لأسرة الفقيد.

واللواء ركن علي الرحيلي رحمه الله وغفر له هو قائد عملية تحرير الطائرة الروسية عام ٢٠٠١ في ‎المدينة المنورة وقائد العملية ضد الإرهاب في الرس.

المناطق وهي تنشر خبر الوفاة تشاطر أبناء وبنات وأقارب ومحبي اللواء ركن علي الرحيلي الحزن على وفاته لما للفقيد من بطولات فذة ضد الإرهاب.