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53000 سعودي استقالوا من أعمالهم في الربع الثاني من 2020

53000 سعودي استقالوا من أعمالهم في الربع الثاني من 2020
http://almnatiq.net/?p=908122
المناطق - الرياض

كشف تقرير حديث لهيئة الإحصاء أن أكثر من 53 ألف سعودي وسعودية تقدموا باستقالتهم خلال الربع الثاني من العام الحالي 2020، تزامنا مع انتشار جائحة كورونا، فيما انتهت عقود أكثر من 36 ألفا خلال الفترة ذاتها. وأظهر التقرير أن أكثر من 11 ألف سعودي وسعودية تم فسخ عقود أعمالهم بموجب المادة 80 من نظام العمل، ليصل إجمالي عدد السعوديين ممن تركوا عملهم خلال الربع الثاني إلى أكثر من 116 ألف عامل وعاملة.

وأظهر التقرير أن أكثر من 284 ألف عامل وعاملة من غير السعوديين تركوا أعمالهم خلال الربع الثاني، منهم 60 ألف عامل وعاملة تقدموا باستقالاتهم.

وبحسب “عكاظ”، أعلنت هيئة الإحصاء ارتفاع معدل البطالة للسعوديين إلى 15.4% مقارنة بالربع الأول من عام 2020، الذي بلغ آنذاك 11.8%، ليتراجع إجمالي عدد المشتغلين بالمملكة بنسبة 0.03% مقارنة بالربع الأول، إذ بلغ عددهم 13.630 مليون مشتغل، مقارنة مع 13.635 مليون مشتغل في الربع الأول من 2020 ليتراجع بواقع 5 آلاف مشتغل خلال 3 أشهر.

وتراجع إجمالي المشتغلين السعوديين إلى 3.17 مليون مشتغل بنهاية الربع الثاني من العام 2020، مقارنة مع 3.203 مليون مشتغل في الربع السابق.

وبلغ عدد المشتغلين من الذكور السعوديين نحو 2.055 مليون مشتغل ليتراجع من 2.066 مليون مشتغل بالربع الماضي، كما انخفض عدد المشتغلات السعوديات إلى 1.115 مليون عاملة مقابل 1.136 مليون عاملة بالربع الأول من العام الحالي. وبالنسبة للوافدين المشتغلين بالمملكة، سجلوا ارتفاعاً بواقع 27 ألف مشتغل خلال آخر 3 أشهر فقط من العام؛ ليصلوا إلى 10.459 مليون مشتغل، مقارنة مع 10.432 مليون مشتغل في الربع الأول من 2020.

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