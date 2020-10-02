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“فيسبوك” تدخل إصلاحا شاملا على “إنستجرام” يتيح التراسل مع “ماسنجر”

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“فيسبوك” تدخل إصلاحا شاملا على “إنستجرام” يتيح التراسل مع “ماسنجر”

“فيسبوك” تدخل إصلاحا شاملا على “إنستجرام” يتيح التراسل مع “ماسنجر”
http://almnatiq.net/?p=908123
المناطق - الرياض

قالت شركة “فيسبوك” إنها ستبدأ في استبدال خدمة التراسل المباشر في إنستجرام بإصدار من تطبيقها ماسنجر، في أول خطوة كبيرة ضمن خطتها لربط التراسل عبر مجموعتها من التطبيقات.

وتتيح هذه الخطوة لمستخدمي التطبيقين التواصل مع الخدمة الأخرى وتبادل الرسائل وإجراء مكالمات مرئية معها دون الحاجة لتحميل التطبيق الآخر، بحسب “رويترز”.

وإذا وافق المستخدمون على إجراء التحديث، ستتغير أيقونة التراسل في إنستجرام إلى رمز تطبيق ماسنجر. وكما هو الحال في ماسنجر، سيكون باستطاعة مستخدمي إنستجرام، الذين لم يكن بمقدورهم معاودة إرسال الرسائل، أن يفعلوا ذلك إلى خمسة أشخاص بحد أقصى في المرة الواحدة.

وسيتم تدشين الخطوة بصورة مبدئية اليوم في عدد قليل من الدول لم يتم تحديدها على أن تُنفذ في باقي أنحاء العالم قريبا.

وكان مارك زاكربيرج الرئيس التنفيذي لفيسبوك قد أعلن لأول مرة عن الرؤية الخاصة بالتراسل بين التطبيقات في وقت سابق من العام. وتهدف الشركة في نهاية المطاف إلى دمج واتساب ومد تقنية التشفير التام بين الطرفين لتشمل الخدمات الثلاث.

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