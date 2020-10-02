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بعد 17 يوماً.. لا استئناف للقضايا المالية الأقل من 50 ألف ريال

بعد 17 يوماً.. لا استئناف للقضايا المالية الأقل من 50 ألف ريال

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بعد 17 يوماً.. لا استئناف للقضايا المالية الأقل من 50 ألف ريال

بعد 17 يوماً.. لا استئناف للقضايا المالية الأقل من 50 ألف ريال
http://almnatiq.net/?p=908127
المناطق - الرياض

بعد 17 يوماً يبدأ إجراء جديد يتعلق بالقضايا المالية التي لا تزيد على 50 ألف ريال أمام المحاكم، إذ قرر المجلس الأعلى للقضاء اعتبار الدعاوى – أياً كان نوعها – التي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها عن 50 ألف ريال من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف، وذلك اعتباراً من 1 / 3 / 1442، ما يعني أن الحكم يكتسب القطعية دون أن يكون لأي من أطراف الخصومة حق استئناف الحكم.

وتختص المحاكم العامة بنظر الدعاوى الحقوقية المالية والدعاوى المتعلقة بالعقار، والدعاوى الناشئة عن حوادث السير وغيرها.

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