علماء يحذرون من تزييف اختبارات “كوفيد-19” باليود

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حذر خبير ياباني من خطر الحصول على نتيجة سلبية لفيروس كورونا بعد تنظيف الفم بمحلول يحتوي على صبغة اليود.

وحسب خبير في مجال علم الفيروسات والأوبئة من كلية الطب في جامعة أوساكا، تيتسو كاسي، يمكن لصبغة اليود أن تقلل من تركيز فيروس كورونا في اللعاب.

لكن الخبير يشك، أنه من الممكن إجراء تزوير شامل لاختبار فيروس كورونا.

وجاءت تصريحات كاسي بشأن صبغة اليود، بعد أن ذكر باحث ياباني دراسة أثبتت تأثير الصبغة على تركيز الفيروس، وشاركت في الدراسة مجموعتين من الأشخاص مصابون بكورونا، وقامت المجموعة الأولى بتنظيف الفم بمحلول يحتوي على صبغة اليود لمدة أربعة أيام بينما نظفت المجموعة الثانية الفم بالماء فقط.

نتيجة لذلك، انخفض عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بـ”كوفيد-19″ والذين استخدموا صبغة اليود إلى 9.5 في المئة.

ومع ذلك، لم تشر الدراسة إلى أي بيانات حول فعالية تنظيف الفم بأنواع أخرى من المطهرات. علاوة على ذلك، حذر العديد من العلماء من مخاطر الاستخدام غير المنضبط لمحاليل اليود للحوامل والمصابين بأمراض الغدة الدرقية.