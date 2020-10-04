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البطالة بين السعوديين ترتفع إلى 15.4 % بنهاية الربع الثاني.. والسبب كورونا

البطالة بين السعوديين ترتفع إلى 15.4 % بنهاية الربع الثاني.. والسبب كورونا
http://almnatiq.net/?p=908153
المناطق - الرياض

ارتفع معدل البطالة بين السعوديين بنهاية الربع الثاني من العام الجاري إلى 15.4 في المائة، مقابل 11.8 في المائة بنهاية الربع الأول من العام ذاته.
ووفقا لـ”الاقتصادية”، يعد الربع الثاني أسوأ الفصول تأثرا بفيروس كورونا، فيما الفصول المقبلة من المتوقع أن تكون أفضل مع عودة فتح الاقتصاد في الربع الثالث.
ويعد معدل البطالة بين السعوديين بنهاية الربع الثاني 2020 الأعلى تاريخيا، وفق البيانات المتاحة.
وارتفع معدل البطالة من 11.8 في المائة إلى 15.4 في المائة، في حين بلغ معدل بطالة السعوديات 31.4 في المائة.
وارتفع معدل البطالة لإجمالي السكان إلى 9 في المائة مقابل 5.7 في المائة في الربع الأول. فيما بلغ معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السكان 59.4 في المائة مقابل 58.2 في المائة في الربع الأول من 2020، وبلغ المعدل للذكور 78.9 في المائة، بينما بلغ للإناث 30.6 في المائة.

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