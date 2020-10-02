احدث الأخبار

3 مليارات شخص غير قادرين على تحمّل تكاليف اتباع نظام غذائي صحي
أبرز المواد
 فرق عمل وموقع إلكتروني لمسابقة ” مدرستي” بتعليم عسير
منطقة عسير
 أمانة عسير توقع عددًا من المشاريع البلدية والخدمية بقيمة تجاوزت 14 مليون ريال
منطقة عسير
 “الإيسيسكو” تحذِّر من تحويل جائحة كورونا إلى تجارة بدلا من مواجهتها
أبرز المواد
 علماء ينجزون أدق قياس لكمية المادة الإجمالية في الكون
أبرز المواد
 أمر ملكي: فرض ضريبة التصرفات العقارية.. وإعفاء “التوريدات” من “القيمة المضافة”
أبرز المواد
 عن طريق راحة اليد .. “أمازون” تطلق تقنية جديدة للدفع
أبرز المواد
 الأمم المتحدة تؤكد ضرورة قياس التعافي من الأوبئة من منظور الإنسان لا الاقتصاد
أبرز المواد
 بنك التنمية الاجتماعية يدشن مبادرة “90 منتجاً بأيدٍ سعودية”
أبرز المواد
 وزير الخارجية يؤكد حرص المملكة على تعزيز مكانة المرأة في المجالات كافة
أبرز المواد
 هل مررت بموقف وشعرت أنه حدث من قبل… طبيب نفسي يوضح سبب ظاهرة “ديجا فو”
أبرز المواد
 12 تريليون دولار.. احتياطيات العالم تبلغ رقما قياسيا
أبرز المواد
3 مليارات شخص غير قادرين على تحمّل تكاليف اتباع نظام غذائي صحي

3 مليارات شخص غير قادرين على تحمّل تكاليف اتباع نظام غذائي صحي

أبرز المواد
فرق عمل وموقع إلكتروني لمسابقة ” مدرستي” بتعليم عسير

فرق عمل وموقع إلكتروني لمسابقة ” مدرستي” بتعليم عسير

منطقة عسير
أمانة عسير توقع عددًا من المشاريع البلدية والخدمية بقيمة تجاوزت 14 مليون ريال

أمانة عسير توقع عددًا من المشاريع البلدية والخدمية بقيمة تجاوزت 14 مليون ريال

منطقة عسير
“الإيسيسكو” تحذِّر من تحويل جائحة كورونا إلى تجارة بدلا من مواجهتها

“الإيسيسكو” تحذِّر من تحويل جائحة كورونا إلى تجارة بدلا من مواجهتها

أبرز المواد

عن طريق راحة اليد .. “أمازون” تطلق تقنية جديدة للدفع

عن طريق راحة اليد .. “أمازون” تطلق تقنية جديدة للدفع
http://almnatiq.net/?p=908154
المناطق - الرياض

كشفت “أمازون” اليوم عن تقنية بيومترية جديدة للدفع اللاتلامسي تتيح للزبائن تسديد ثمن مشترياتهم في المتاجر باستخدام راحة اليد بدل البطاقة المصرفية. وستستخدم هذه الخدمة المسماة “أمازون وان”، في مرحلة أولى في اثنين من متاجر “أمازون غو” في مدينة سياتل بولاية واشنطن حيث مقر الشركة بحسب “ا ف ب”.

وتعتزم المجموعة المملوكة لجيف بيزوس أثرى أثرياء العالم إضافة هذه التقنية إلى متاجر أخرى تابعة لها في الولايات المتحدة (شيكاغو وسان فرانسيسكو ونيويورك إضافة إلى نقاط بيع أخرى في سياتل) وأيضا بيعها لحساب متاجر أخرى لكن من دون الإعلان عن شريك محتمل.

وقد تصبح سلسلة متاجر المنتجات الراقية “هول فودز ماركت” التي اشترتها “أمازون” سنة 2017 مجهزة بنظام الدفع الجديد هذا في المستقبل. وقال نائب رئيس قسم مبيعات التجزئة والتكنولوجيا لدى “أمازون” ديليب كومار “في أكثرية المساحات التجارية قد تصبح “أمازون وان” وسيلة دفع بديلة أو خيارا لبطاقات ولاء المستخدمين مع جهاز يوضع على الصندوق إلى جانب أنظمة الدفع التقليدية”.

وأشار كومار إلى أن خدمة “أمازون وان” الجديدة قد تستخدم لإدخال الجمهور إلى المدرجات أو خلال دخول الموظفين موقع العمل. هذه التقنية التي وصفتها “أمازون” بأنها “سريعة وموثوقة وآمنة” تستخدم خوارزميات مصممة بطريقة شخصية لكل مستخدم بالاستناد إلى صورة عن اليد لصنع ما يشبه توقيعا فريدا براحة اليد.

وعلى الزبائن الراغبين بالإفادة من الخدمة أن يكون لديهم رقم هاتفي محمول وبطاقة مصرفية من دون الحاجة بالضرورة إلى حساب “أمازون”. وأكدت “أمازون” في هذا الإطار أنها تأخذ “على محمل الجد أمن البيانات واحترام الخصوصية وأي بيانات حساسة تعالَج بما يتوافق مع سياساتنا المعتمدة منذ زمن بعيد”.

روابط ذات صلة

3 مليارات شخص غير قادرين على تحمّل تكاليف اتباع نظام غذائي صحي

3 مليارات شخص غير قادرين على تحمّل تكاليف اتباع نظام غذائي صحي
“الإيسيسكو” تحذِّر من تحويل جائحة كورونا إلى تجارة بدلا من مواجهتها

“الإيسيسكو” تحذِّر من تحويل جائحة كورونا إلى تجارة بدلا من مواجهتها
علماء ينجزون أدق قياس لكمية المادة الإجمالية في الكون

علماء ينجزون أدق قياس لكمية المادة الإجمالية في الكون

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*