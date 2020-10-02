“الإيسيسكو” تحذِّر من تحويل جائحة كورونا إلى تجارة بدلا من مواجهتها

المناطق - الرياض

حذّر المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو- الدكتور سالم بن محمد المالك، من تحويل جائحة كورونا إلى تجارة بدلا من مواجهتها، مشيرا إلى غياب العدالة والإنصاف في توزيع الميزانية العالمية لمواجهة الجائحة، حيث تحصل البلدان الفقيرة على نسبة ضئيلة جدا من هذه الميزانية المقدرة بأكثر من 8 تريليونات دولار.

ودعا الدكتور المالك، خلال كلمته في الاجتماع السنوي الافتراضي رفيع المستوى لمجموعة أصدقاء تحالف الحضارات، الذي انعقد اليوم ، بمشاركة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، والممثل السامي لمنظمة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات ميغيل انخيل موراتينوس ،ورئيس الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة فولكان بوزكير ، في موضوع”تشكيل عالم أفضل: بناء مجتمعات متماسكة وشاملة في بيئة مليئة بالتحديات المرتبطة بفيروس كورونا”، دعا المجتمع الدولي وجميع المنظمات إلى العمل معا، لبناء عالم عادل ومجتمعات متماسكة شاملة يسودها السلام.

وشدد على أنه لتحقيق هذه الغاية يجب الأخذ بعين الاعتبار، أثناء وبعد هذه الأزمة، أهمية الثقافة والتعليم والقيم المتأصلة، ودعم جهود المنظمات الدولية للقيام بدورها في التمكين والبحث عن حلول توفر التماسك وتبني مجتمعات شاملة يسودها السلام، إضافة الى ضرورة الاستفادة من قوة التضامن والتعاون بين الدول، والاعتماد على التقنيات الحديثة في القطاعات والخِدْمَات الأساسية