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3 مليارات شخص غير قادرين على تحمّل تكاليف اتباع نظام غذائي صحي

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3 مليارات شخص غير قادرين على تحمّل تكاليف اتباع نظام غذائي صحي

3 مليارات شخص غير قادرين على تحمّل تكاليف اتباع نظام غذائي صحي
http://almnatiq.net/?p=908157
المناطق - الرياض

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن ضياع الأغذية يؤدي إلى تبديد الموارد الطبيعية ” المياه والتربة والطاقة” ، إلى جانب الجهد البشري والوقت اللذين يُبذلان في إنتاجها، مفيداً أن ضياع الأغذية يسهم في تفاقم مشكلة تغيّر المناخ بالنظر إلى الدور الكبير للزراعة في انبعاثات الغازات الدفيئة.
وأوضح غوتيريش في رسالة افتراضية بمناسبة اليوم الدولي الأول للتوعية بالمفقود والمهدر من الأغذية أن ضياع ال
أغذية وهدرها مسألة أخلاقية تدعو للاستنكار، مشيراً إلى عدم قدرة ثلاثة مليارات شخص على تحمّل تكاليف اتباع نظام غذائي صحي .

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