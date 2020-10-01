إيران حاولت “إفساد” مناظرة ترامب وبايدن.. وتويتر تدخل

المناطق - الرياض

قال موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الأربعاء، إنه حذف نحو 130 حسابا، مصدرها إيران على ما يبدو، بناء على معلومات قدمها مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي.

وأوضح “تويتر” أن الحسابات كانت تحاول تعطيل المحادثة العامة خلال المناظرة الأولى لانتخابات الرئاسة الأميركية، التي يتنافس خلالها الرئيس الحالي دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن.

وكشف أنه لم يكن للحسابات تفاعل كبير، ولم تحقق التأثير على النقاش العام، مشيرا إلى أنه سيتم نشر الحسابات، ومحتواها بالكامل، فور اكتمال التحقيق.

واجتذبت المناظرة الرئاسية، وهي الأولى من ثلاث، جمهورا أصغر بكثير من الرقم القياسي الذي سجل قبل 4 سنوات، وفقا لبيانات نقلتها “رويترز”، الأربعاء.

وشاهد ما يقدر بنحو 73.1 مليون شخص المناظرة التي اتسمت بالفوضى ليلة الثلاثاء عبر 16 شبكة، أي أقل من الرقم القياسي البالغ 84 مليونا الذين شاهدوا مناظرة ترامب، والسيدة الأولى السابقة هيلاري كلينتون، منافسته في انتخابات 2016.

ويمثل هذا انخفاضا بنسبة 13% عن الرقم المسجل عام 2016.

وتضمن الرقم السابق الأشخاص الذين يشاهدون من المنزل وفي أماكن مثل الحانات والمطاعم. كما تضمن بعض المشاهدات الرقمية من خلال أجهزة التلفزيون المتصلة بالإنترنت.

وعلى مدى 90 دقيقة، اتسمت بالإهانات الشخصية والمقاطعات المتكررة، تشاحن المرشحان بشدة حول سجل الرئيس فيما يتعلق بوباء كورونا والرعاية الصحية والاقتصاد.

ومن المقرر إجراء مناظرة بين المرشحين على منصب نائب الرئيس، مايك بنس وكمالا هاريس، في السابع من أكتوبر.