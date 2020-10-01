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أمير جازان يدشن حملة التوعية بسرطان الثدي 2020

أمير جازان يدشن حملة التوعية بسرطان الثدي 2020
http://almnatiq.net/?p=908169
جازان - فضه عطيف؛

دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بمكتبه اليوم بمقر الإمارة ، حملة التوعية بسرطان الثدي والتي تأتي هذا العام تحت شعار “*الرحلة آمنة افحصي الآن*”.

وثمن صاحب السمو الملكي أمير منطقة جازان دعم واهتمام القيادة الرشيدة لكافة المشروعات الصحية بالمنطقة سواءً كانت مشاريع صحية أو برامج توعوية وتثقيفية متمنيا للجميع التوفيق لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطن والمقيم على حد سواء.
من جهته أوضح مدير عام صحة جازان الأخصائي عبدالرحمن بن دبي الحربي أن الحملة ستنطلق بكافة محافظات المنطقة وسيصاحبها برامج متنوعة تتضمن عيادات للكشف المبكر لسرطان الثدي مع التقيد بالبروتوكولات الصحية والتدابير للوقاية والاجراءات الاحترازية من فايروس كورونا المستجد كوفيد-١٩ ، مضيفاً بأن الحملة ستسمر طوال شهر أكتوبر.

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