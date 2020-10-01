نائب أمير جازان يهنىء فرق المنطقة لتحقيقها عددا من البطولات والتأهل بالالعاب المختلفة

جازان -فضه عطيف:

هنأ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، اليوم عددا من الفرق المتأهلة بمنطقة جازان والتي حققت بطولات بمختلف الالعاب على مستوى المملكة وهي أندية التهاني والصواري واليرموك والوطن .

مثمنا سموه ، جهود رؤساء الأندية ولاعبي ومنسوبي الفرق المختلفة وما بذلوه لتحقيق النتائج المميزة على مستوى المملكة ، حاثا الجميع على بذل المزيد من الجهود لتمثيل المنطقة المشرف في مختلف المنافسات والألعاب متمنيا لهم مزيدا التوفيق ومواصلة تحقيق الالقاب خلال مشاركتهم المتعددة بكافة المنافسات والمستويات الرياضية.

وكان فريق نادي التهامي لكرة اليد الفريق الأول قد تأهل إلى مصاف اندية الدوري الممتاز.

كما حقق فريق الاول لكرة الطاوله بنادي الصواري المركز الثالث في الدوري الممتاز ، وتأهل فريق كرة الطاوله بنادي اليرموك بفئة الناشئين للدوري الممتاز للناشئين.

فيما تأهل نادي الوطن على مستوى شباب الكاراتيه للدوري الممتاز وحقق كذلك المركز الثاني في مسابقة تنس أرضي على مستوى المملكة شباب

كما تمكن من الحصول على المركز الثاني للفريق الاول ببطولة التنس .

وحقق نادي الوطن كذلك المركز الاول في بطولة المملكه للضاحيه لفئة الناشئين،

والمركز الاول ببطولة المملكة لاختراق الضاحيه فئة الشباب ، وحصل على المركز الثاني في بطولة المملكه للدراجات الهوائية فئة البراعم.