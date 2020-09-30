أمانة الشرقية: إعادة هيكلة بعض رؤساء البلديات لتطوير العمل وتحقيق الإنجازات

الدمام - المناطق

أصدر معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، عدة قرارات تقضي بإعادة هيكلة لبعض رؤساء بلديات أمانة المنطقة الشرقية ضمن توجهات الأمانة في تدوير رؤساء البلديات؛ للاستفادة من خبراتهم العملية، ولتطوير العمل على نحو يحقق الإنجاز وتطويره وإيماناً بأهمية عملية إعادة الهيكلة التي تُضفي نوعاً من الخبرة وتجديد روح العمل لتكون حافزاً لهم، وتطوير الأعمال البلدية للأمانة.

وتضمنت القرارات الصادرة تكليف المهندس نايف بن ناصر الرجباني بمهام عمل رئيس بلدية محافظة الخفجي، و تكليف المهندس محمد بن حزام المطيري بمهام عمل رئيس بلدية محافظة النعيرية، وتكليف المهندس ماجد بن سلطان الرويس بمهام عمل رئيس بلدية محافظة قرية العليا، وتكليف المهندس محسن بن فهاد الشرافي بمهام عمل رئيس بلدية القليب، وتكليف المهندس فايز بن سرحان الشمري بمهام عمل رئيس بلدية اللهابة، وتكليف المهندس نقاء بن هزاع أبو هليبه بمهام عمل رئيس بلدية الصرار، وتكليف المهندس عبدالله بن عجاج المطيري بمهام عمل رئيس بلدية الرفيعة.

وجاءت هذه القرارات في إطار تدعيم أمانة المنطقة الشرقية وبلدياتها بالخبرات والسعي لتطوير العمل، والارتقاء بمستوى الأداء في بلديات الأمانة، تحقيقا لتطلعات حكومتنا الرشيدة في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

كما تأتي أيضا من خلال خطة استراتيجية، تساعد على تحقيق رؤية الأمانة للمنطقة، وتسعى لتطوير الأهداف من خلال تحقيق الجودة و ما تؤديه من أعمال بلدية؛ لتحقيق النهضة الشاملة للمنطقة وإعادة هندسة عملياتها.