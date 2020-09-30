أمير الجوف يفتتح المعرض السنوي لتطبيق “عصرة” الإلكتروني

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افتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم، المعرض السنوي الأول لتطبيق “عصرة” الذي تقيمه شركة زيتون الجوف للتسويق الإلكتروني.

وكان في استقباله لدى وصوله مقر الشركة، أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، والمدير التنفيذي لشركة زيتون الجوف للتسويق الإلكتروني أحمد بن سلمان الشمري، ورئيس اللجنة الوطنية لريادة الأعمال علي بن صالح العثيم.

وبعد أن قام سموه بقص شريط الافتتاح للمعرض تجول فيه والتقى بالمزارعين المشاركين، مستمعاً منهم لشرح عن المنتجات المشاركين فيها من زيت الزيتون ومشتقاته.

وأكد سمو أمير منطقة الجوف خلال الحفل الخطابي الذي أقيم بهذه المناسبة أن شباب وفتيات الوطن قادرين على صنع مستقبل واعد ومشرق – بإذن الله – وبعزيمتهم وإصرارهم، ستنجح مثل هذه الأعمال بعون الله في حال وجدت العزيمة والجدية والإيجابية، وقال: هذا ما جعلني أشجع هذا العمل الذي رأينا نتاجه – ولله الحمد -، حيث استطعتم من خلال فكرة بناء منتج أوصلتم من خلاله مزارعين الزيتون إلى المستهلك في جميع مناطق المملكة.

وأبدى سموه سعادته بما شاهده من أرقام وصل إليها هذا التطبيق من خلال تسويق لمنتج تميزت به منطقة الجوف، متطلعاً لإنجازات أخرى في وطننا العزيز سواء من خلال القائمين على التطبيق أو غيرهم من شباب الوطن والذين نتطلع أن يتخذوا من فكرة عصرة مثالاً ناجحاً، حيث أنه ورغم الظروف التي مر بها العالم خلال الأشهر الماضية بسبب جائحة كورونا إلا أن القائمين على التطبيق استطاعوا مواصلة مشروعهم من خلال الأفكار التسويقية المختلفة والتوسع في ذلك.

بعد ذلك ألقى المدير التنفيذي للشركة أحمد بن سلمان الشمري كلمة أكد فيها أن الحلم أصبح حقيقة وتحولت الحقيقة إلى إنجاز، حيث مر هذا المشروع بثلاث مراحل، كانت فكرة أطلقت في ليالي الجوف في قصر سمو أمير المنطقة، الذي دعم الفكرة وأشاد بها وطالب بتسهيل أعمال المشروع حتى يصبح حقيقة وبالفعل في 6 يناير تم تدشين التطبيق رسمياً على يد سموه الكريم وشهد توقيع اتفاقية مع الأمانة، واليوم نحن في مرحلة الإنجاز والأرقام.

وأكد الشمري أن المراحل الثلاث خلفها صانع الأحلام سمو الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، حيث استطاع تطبيق عصرة خلال 9 أشهر خدمة أكثر من 45 مزارع وتنافس كبير بين المزارعين وإبداع بالمنتجات والتغليف، والوصول إلى جميع مناطق المملكة وخدمة أكثر من 190 مدينة ومحافظة، وحقق عصره تدفقات نقدية للمزارعين تتجاوز 4 مليون ريال، وأصبح عصره مزار مهم لضيوف هيئة السياحة .

وأوضح أن الشركة تعمل على تحويل شركة عصره إلى شركه مساهمة وتدرج في سوق نمو وبعد سنوات ستطرح اكتتاب عام في سوق الأسهم السعودي كأحد أكبر الشركات في المملكة، مقدماً شكره لسمو أمير منطقة الجوف على كل ما يقدمه من دعم ومساندة للمستثمرين والمزارعين في المنطقة.