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المؤسسة العامة للحبوب تبدأ بصرف مستحقات الدفعة السابعة لمزارعي القمح المحلي لهذا الموسم

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المؤسسة العامة للحبوب تبدأ بصرف مستحقات الدفعة السابعة لمزارعي القمح المحلي لهذا الموسم

المؤسسة العامة للحبوب تبدأ بصرف مستحقات الدفعة السابعة لمزارعي القمح المحلي لهذا الموسم
http://almnatiq.net/?p=908199

بدأت المؤسسة العامة للحبوب بصرف مستحقات الدفعة السابعة من مزارعي القمح المحلي اللذين قاموا بتوريد الكميات المحددة لهذا الموسم، وقاموا بإقفال حساباتهم وذلك من خلال منصة “محصولي” بموقع المؤسسة الالكتروني، التي من خلالها يتمكن المزارعون المستفيدون من اختيار مقر التوريد (الفرع)، وحجز المواعيد المناسبة، وتحديد بداية ونهاية أعمال التوريد المقررة لكل فرع من فروع المؤسسة وإغلاق الحساب لتتم عملية الصرف ومن ثم تحويل المستحقات للحساب البنكي الخاص بكل مزارع.
وبلغ اجمالي ما تم ايداعه لهذه الدفعة مبلغ (49,675,040.30) ريالاً بحساباتهم البنكية وذلك لعدد 161 مزارعاً، وبهذا يكون ما تمّ إيداعه مبلغ (362,518,189.83) ريالاً لعدد (1,321) مزارعاً بكمية (311,692) طناً، وسيتم إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة وبعد استكمال إجراءات الاقفال والتدقيق.
وبدأت المؤسسة العامة للحبوب باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتباراً من 19 / 8 / 1441هـ، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء المتضمن ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، والقاضي بتكليف المؤسسة العامة للحبوب بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح، وذلك لمدة خمس سنوات وبكمية لا تتجاوز (700) ألف طن سنوياً.

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