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“الصحة”: تجرِبةُ الإصابةِ بكورونا وأعراضه تختلف مِنْ شخصٍ لآخرَ

“الصحة”: تجرِبةُ الإصابةِ بكورونا وأعراضه تختلف مِنْ شخصٍ لآخرَ

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“الصحة”: تجرِبةُ الإصابةِ بكورونا وأعراضه تختلف مِنْ شخصٍ لآخرَ

“الصحة”: تجرِبةُ الإصابةِ بكورونا وأعراضه تختلف مِنْ شخصٍ لآخرَ
http://almnatiq.net/?p=908202
المناطق - واس

أكدت وزارة الصحة عبر حملة توعوية أطلقتها تحت شعار #حالتك_غير ، أن تجارِبَ الإصابة بفيروس كورونا قد تختلف من شخص لآخر ولذلك ينبغي أخذ المعلومة من المصدر الصحيح، وتوجيه الاستشارات للجهة المختصة من خلال الاتصال على 937 أو تطبيق “صحة”.
وأوضحت “الصحة” عبر تصاميم “إنفو جرافيك” نشرته في حسابها الرسمي على تويتر ومنصتها التوعوية #عش_بصحة أن أعراض فيروس كورونا وشدتها تختلف من شخص لآخر، وأن لكلّ شخص تجربةَ إصابةٍ مختلفة.
وجدّدت الصحة التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات “تطمن” التي هيأتها وزارة الصحة لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خِدْماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخِدْمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخِدْمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

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