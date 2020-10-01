مدير الهلال الأحمر بالجوف يكرم الموظفين المميزين وأفضل مركز لشهر سبتمبر

الجوف - محمد الحسن

كرم سعادة مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف الدكتور تيمور بن شكر الله جان بمكتبه اليوم الخميس عدداً من الموظفين المميزين في مجالات عده بالإضافة لأفضل مركز إسعافي وذلك خلال شهر سبتمبر 2020 م .

حيث حصل المساعد للشؤون الإسعافية الاستاذ نزال بن فرحان السليمان على درع أفضل موظف ، فيما حصل الفني رائد بن مصطفى السرحاني على درع أفضل مسعف ، وحصل الأخصائي عبد العزيز بن ماجد منصور على درع أفضل تقرير إسعافي ، بينما حصل مركز إسعاف ميقوع على أفضل مركز وتسلم الدرع مديره الاستاذ طارق بن حمدان العبيد .

ويأتي هذا التكريم حرصاً من إدارة الفرع على زرع روح المنافسة وتشجيع الموظفين والمراكز الإسعافية على بذل الكثير من الجهد لتحقيق أعلى معايير الجودة والتي تنعكس على الخدمات الإسعافية والإدارية المقدمة لمحتاجيها .