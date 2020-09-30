محافظ البكيرية يرأس الاحتماع الدوري لرؤساء المراكز التابعة

البكيرية - محمد المسلم .. عدسة - محمد البشري

رأس محافظ البكيرية المهندس صالح بن عبدالعزيز الخليفة بمقر المحافظة، الاجتماع الدوري لرؤساء المراكز التابعة للمحافظة, بحضور عدد من مديري الإدارات الحكومية.

وناقش الاجتماع العديد من الموضوعات المتعلِّقة بأعمال المراكز واحتياجاتها.

وأكد المحافظ أهمية مثل هذه الاجتماعات واللقاءات التي تصب في خدمة المحافظة ومراكزها التابعة، مشيراً إلى أن توجيهات سمو أمير منطقة القصيم مستمرة بالوقوف على احتياجات المواطنين في أماكنهم وتقديم أفضل الخدمات لهم.