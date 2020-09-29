أمير نجران يستعرض مشاركة جمعية الثقافة في اليوم الوطني

المناطق - واس

اطلع صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة نجران في مكتبه اليوم، على مشاركة فرع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون، مع وزارة الثقافة، في إبراز فنون وتراث المنطقة خلال اليوم الوطني الـ90.

واستعرض سموه تقريرًا مصورًا عن المشاركة التفاعلية عبر منصات التواصل الاجتماعي للجمعية، قدمه مدير الفرع علي بن ناشر كزمان، مشيدًا سموه بدور وزارة الثقافة والجمعية في إبراز تراث المنطقة وإظهار التنوع الثقافي في المجتمع، على مستوى مناطق المملكة.