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“الصحة”: استمرار انخفاض عدد الحالات النشطة والحرجة، وتسجيل 492 حالة مؤكدة جديدة

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“الصحة”: استمرار انخفاض عدد الحالات النشطة والحرجة، وتسجيل 492 حالة مؤكدة جديدة

“الصحة”: استمرار انخفاض عدد الحالات النشطة والحرجة، وتسجيل 492 حالة مؤكدة جديدة
http://almnatiq.net/?p=908241
المناطق - واس

أعلنت الصحة اليوم تسجيل (492) حالة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (335097) حالة، من بينها (10557) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (993) حالة حرجة، كما تم تسجيل (592) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (319746) حالة, كما بلغ عدد الوفيات (4794) حالة وذلك بإضافة (26) حالة وفاة جديدة ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً.
ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون بوصفهما وسيلتين مهمتين للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة
سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.
وجدّدت “الصحة” التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها. ‏

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