محافظ البكيرية يُدشن مسابقة مدرستي الرقمية للتعليم الإلكتروني

البكيرية - محمد المسلم .. عدسة - محمد البشري

دشن سعادة محافظ البكيرية المهندس صالح بن عبدالعزيز الخليفة صباح اليوم الخميس ، بمكتبه بمقر المحافظة “مسابقة مدرستي الرقمية” للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد والتي أطلقتها وزارة التعليم بحضور سعادة مدير التعليم الدكتور خالد بن راجح الراجح والمساعد للشؤون المدرسية الأستاذ عبدالله بن محمد العقيلي ورئيس قسم تقنية المعلومات الأستاذ عبدالعزيز بن سليمان الجربوع ومشرف مركز التميز وعضو لجنة المسابقة الأستاذ بدر فيحان الحربي ومشرف أمانة التعليم الأستاذ عبدالرحمن بن علي الحديثي.

وأوضح مدير التعليم بمحافظة البكيرية الدكتور خالد بن راجح الراجح ، أنه تم تشكيل اللجان الخاصة بها في تعليم البكبرية

حيث أن المسابقة تهدف إلى تعزيز أهمية التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد في المجتمع ، وتعزيز المشاركة المجتمعية لإبراز دور الأسرة وأولياء الأمور ، إضافة إلى إثراء المحتوى الرقمي بمواد تنقل التجارب المميزة مبيناً أن مجالات المسابقة تشمل : مجال الإعلام والتثقيف ويحتوي على إنتاج محتوى تثقيفي إعلامي يعكس تجربة المستفيدين من منصة مدرستي ومجال التدريب ويشمل تصميم محتوى تدريبى لتطوير أداء شاغلي الوظائف التعليمية في التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد ومجال التعليم ويحتوي على تصميم محتوى تعليمي في أحد عناصر العملية التعليمية.

داعياً الجميع للمشاركة الفاعلة في المسابقة .