احدث الأخبار

أسعار النفط تهبط بأكثر من 4%
أبرز المواد
 تسمية أحد شوارع الإمارات باسم صباح الأحمد الجابر
أبرز المواد
 انتهاء المرحلة الأولى من مسابقة “موهوب” بمشاركة 9613 طالباً وطالبة
محليات
 بلدية أملج تكثف جهودها لمعالجة مظاهر التشوه البصري في المحافظة
منطقة تبوك
 فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاسرية يوقعان اتفاقية تعاون بتبوك
منطقة تبوك
 اختتام منافسات بطولة الاتحاد لرماية أسلحة ضغط الهواء
أبرز المواد
 إطلاق النسخة الثالثة لقلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية لأفضل عمل تطوعي
المنطقة الشرقية
 شفاعة أمير القصيم تثمر عن تنازل أولياء دم أحد المجني عليهم بمحافظة البدائع
منطقة القصيم
 تقليد الشارة الخشبية لمشرف الوحدات الكشفية بمدارس الأبناء في وادي الدواسر
منطقة الرياض
 مجلس القضاء الإداري يصدر عددًا من القرارات ويُعيد تشكيل الدوائر القضائية بمحاكم ديوان المظالم
أبرز المواد
 محافظ البكيرية يُدشن مسابقة مدرستي الرقمية للتعليم الإلكتروني
منطقة القصيم
 أمير الحدود الشمالية يرأس الاجتماع الثالث للجنة متابعة تنفيذ المشاريع بالمنطقة
منطقة الحدود الشمالية
أسعار النفط تهبط بأكثر من 4%

أسعار النفط تهبط بأكثر من 4%

أبرز المواد
تسمية أحد شوارع الإمارات باسم صباح الأحمد الجابر

تسمية أحد شوارع الإمارات باسم صباح الأحمد الجابر

أبرز المواد
انتهاء المرحلة الأولى من مسابقة “موهوب” بمشاركة 9613 طالباً وطالبة

انتهاء المرحلة الأولى من مسابقة “موهوب” بمشاركة 9613 طالباً وطالبة

محليات
بلدية أملج تكثف جهودها لمعالجة مظاهر التشوه البصري في المحافظة

بلدية أملج تكثف جهودها لمعالجة مظاهر التشوه البصري في المحافظة

منطقة تبوك

اختتام منافسات بطولة الاتحاد لرماية أسلحة ضغط الهواء

اختتام منافسات بطولة الاتحاد لرماية أسلحة ضغط الهواء
http://almnatiq.net/?p=908273
المناطق - واس

اختتمت اليوم منافسات بطولة الاتحاد لرماية أسلحة ضغط الهواء لمسافة 10 أمتار لفئة الممتاز التي انطلقت الأحد الماضي , في معهد تدريب الرماية بمدينة تدريب الأمن العام بالرياض.
وتمكن الرامي مسفر العماري من تحقيق المركز الأول والميدالية الذهبية بـ ( 624.7 ) نقطة, محققاً رقماً جديداً في منافسات البندقية ضغط الهواء، وكاسراً الرقم السابق المسجل في هذه الفئة بالمملكة, وحل ثانياً الرامي حسين الحربي ونال الميدالية الفضية بـ ( 617.5 ) نقطة ، وبالمركز الثالث الرامي فايز العنزي بـ ( 611.4 ) نقطة محققاً الميدالية البرونزية.
وفي منافسات المسدس ضغط الهواء حصل الرامي عطا الله العنزي على المركز الأول والميدالية الذهبية بـ ( 581 ) نقطة ، وجاء الرامي محمد العمري بالمركز الثاني وحقق الميدالية الفضية بـ (577 ) نقطة ، وفي المركز الثالث الرامي سفر الدوسري بـ ( 571 ) نقطة وحصل على البرونزية.
وتوج الفائزين بالبطولة مدير معهد تدريب الرماية، بمدينة التدريب بمنطقة الرياض العقيد إبراهيم اللميلم، والمدير التنفيذي للاتحاد السعودي للرماية أحمد الشهراني وضابط مسابقات الرماية بحرس الحدود النقيب عبدالله المجادعة.

روابط ذات صلة

أسعار النفط تهبط بأكثر من 4%

أسعار النفط تهبط بأكثر من 4%
تسمية أحد شوارع الإمارات باسم صباح الأحمد الجابر

تسمية أحد شوارع الإمارات باسم صباح الأحمد الجابر
مجلس القضاء الإداري يصدر عددًا من القرارات ويُعيد تشكيل الدوائر القضائية بمحاكم ديوان المظالم

مجلس القضاء الإداري يصدر عددًا من القرارات ويُعيد تشكيل الدوائر القضائية بمحاكم ديوان المظالم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*