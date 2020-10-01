فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاسرية يوقعان اتفاقية تعاون بتبوك

المناطق- تبوك- فايز السميري:

بحضور مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأستاذ منيف بن هابس الحربي رئيس لجنة شؤون الأسرة بمجلس بمنطقة تبوك، ورئيس مجلس إدارة جمعية التنمية الأسرية «استقرار» جمال الفاخري تم توقيع اتفاقية تعاون بين الطرفين اليوم وقد وقع عن فرع الوزارة نواف بن محمد البلوي مدير المسؤولية الاجتماعية وعن الجمعية المدير التنفيذي فهد بن عياضة العنزي.

وتسعى الاتفاقية إلى تحسين فاعلية وكفاءة منظومة الخدمات الاجتماعية والتدريبية والتأهيلية لأفراد المجتمع في تنسيق جهودهما في مجال التدريب والتأهيل والتوعية وتقديم برامج أسرية وتفعيل دور الدراسات والأبحاث الاجتماعية لمعرفة احتياج المنطقة، ومن مبدأ التعاون بين الطرفين في اقتراح المؤتمرات والندوات العلمية التي تخدم أهداف كل منهما وتنفيذها.

وأكد الحربي أن جمعيات التنمية الأسرية هي جمعيات تنموية غير ربحية متخصصة في تدريب وإرشاد الأسر وإصلاحهم وتأهيلهم وتوعيتهم من خلال مجموعة من المبادرات التنموية المستدامة، إذ تسعى هذه الجمعيات لاستقرار الأسرة وتماسكها، وإيجاد بيئة أسرية صحية وآمنة حتى في حال انفصال الوالدين، كما تقدم الجمعيات مجموعة من البرامج أبرزها تدريب وتأهيل المقبلين على الزواج، الإرشاد والإصلاح الأسري، البحوث والدراسات في شؤون الأسرة، والتدريب والتأهيل الأسري. وفي نهاية اللقاء قدم الحربي شكره لرئيس إدارة الجمعية والعاملين فيه.

الجدير بالذكر ان جمعية التنمية الأسرية بتبوك “استقرار “من الجمعيات الرائدة في المنطقة بفضل الإدارة والعاملين فيها حيث يعمل بها 60 متطوع ومتطوعة وتقدم الاستشارة والإرشاد الاسري والتدريب وغيرها من خدمات للأسرة بم يكفل استقرارها.