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بلدية أملج تكثف جهودها لمعالجة مظاهر التشوه البصري في المحافظة

بلدية أملج تكثف جهودها لمعالجة مظاهر التشوه البصري في المحافظة
http://almnatiq.net/?p=908282
المناطق- املج - فايز السميري:

تكثف بلدية محافظة أملج جهودها في معالجة مظاهر التشهوه البصري ، وذلك من خلال الحملة التي أطلقتها البلدية لمعالجة مظاهر التشهوه البصري وتحسين المشهد الحضري .
وأوضح رئيس بلدية محافظة أملج المكلف ماجد محمد الصيدلاني أن الحملة تأتي ضمن جهود البلدية في مبادرة معالجة التشهوه البصري التي أطلقها وزارة الشؤون البلدية والقروية مؤخراً ، مشيراً إلى أن البلدية شكلت فرق متخصصة للقيام بجولات ميدانية ورصد مظاهر التشهوه البصري في أحياء وشوارع المحافظة .
وأفاد الصيدلاني أن الحملة تهدف إلى معالجة مختلف عناصر التشهوه البصري التي من أبرزها إزالة اللوحات الدعائية المخالفة والكتابات والملصقات المشوهة للمظهر العام ، و إزالة مخلفات البناء والهدم من الأراضي الفضاء، والنظافة بشكل عام، بالإضافة إلى إزالة السيارات التالفة والمهملة من الشوارع والميادين العامة، وإصلاح حُفر الشوارع والأرصفة المتهالكة وطلاء خطوط الطرق، وإصلاح أعمدة الإنارة .
وأشار إلى أن الفرق الميدانية تتابع العمل للمحافظة على المكتسبات العامة عن طريق رصد المخالفات بصورة مستمرة وإزالتها أولاً بأول وإتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين ، نظراً لما تسببه من تشوه بصري للأحياء والشوارع ، داعيًا المواطنين والمقيمين إلى التعاون لتحقيق أهداف الحملة من خلال الإبلاغ عن المخالفين والمتسببين بالتشوهات البصرية، عبر الإتصال برقم البلاغات 940 ورقم واتس آب البلدية ٠٥٥٤٠٢٠١٥٥ وحسابات البلدية في وسائل التواصل الإجتماعي .

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