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أبرز المواد
ضبط تشكيل عصابي تخصص بسرقة إطارات المركبات وبيعها في الرياض

ضبط تشكيل عصابي تخصص بسرقة إطارات المركبات وبيعها في الرياض

منطقة الرياض

ضبط تشكيل عصابي تخصص بسرقة إطارات المركبات وبيعها في الرياض

ضبط تشكيل عصابي تخصص بسرقة إطارات المركبات وبيعها في الرياض
http://almnatiq.net/?p=908308
المناطق - واس

ألقت شرطة الرياض القبض على 5 أشخاص امتهنوا سرقة إطارات المركبات المتوقفة أمام المنازل وتخزينها وبيعها.

وصَرَّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس؛ بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على تشكيلٍ عصابي مكون من خمسة أشخاص (مواطن وأربعة مخالفين لنظام الإقامة: اثنان من الجنسية الفلسطينية، والآخران من الجنسيتين السورية واليمنية، أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث)؛ لتورطهم في ارتكاب عددٍ من الجرائم تمثلت في سرقة إطارات المركبات المتوقفة أمام المنازل بعد العبث بكاميرات المراقبة وإتلافها، استولوا خلالها على أكثر من 400 إطار، وامتهنوا بيعها بعد تخزينها في مستودع يديره أحدهم بحي الغرابي وسط مدينة الرياض.

وأوضح الرائد الكريديس أن القوات عثرت بداخل المستودع على مجموعة من الإطارات المسروقة (تم استردادها وتسليمها لمالكيها)، فيما بلغ إجمالي قيمة المسروقات 300 ألف ريال، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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