وزير الحج والعمرة يعلن الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة

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أصدر معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن الهيكلة الجديدة للوزارة، وذلك بعد موافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، كما اعتمد معاليه تكليف الوكلاء والوكلاء المساعدين ومديري العموم بالوزارة وذلك بهدف تعزيز التكامل المستمر في بناء هيكل إداري يدعم تحقيق إستراتيجية الوزارة، بما يحقق الكفاءة القصوى في الأداء ومواكبة التطورات التقنية الحديثة تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 ورفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية لخلق ذكرى ثرية لدى ضيوف الرحمن.

وأعرب معاليه عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -حفظهما الله- على الدعم المستمر الذي يحظى به قطاع الحج والعمرة والزيارة، مبينًا أن الهيكلة الجديدة ترتكز على تنظيم الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في كامل الرحلة قبل الوصول وحتى العودة إلى ديارهم من خلال دعم الحلول المبتكرة لتسهيل وإثراء تجربة رحلة ضيف الرحمن.

وأبان وزير الحج والعمرة أن التنظيم الهيكلي جاء وفق رؤية الوزارة التي تعنى بالإشراف على عملية تيسير خدمة ضيوف الرحمن عبر استخدام أحدث الأساليب التقنية التي تسهم في تحسين جودة الخدمات ضمن منظومة فعالة تتوافق مع تطلعات القيادة الرشيدة.

ونوه الدكتور بنتن بما خص به الله سبحانه وتعالى هذه البلاد المباركة من خدمة الحجاج والمعتمرين من جميع أنحاء العالم، حيث تتشرف وزارة الحج والعمرة بتمثيل المملكة في الاعتناء بضيوف الرحمن ليؤدوا نسكهم بكل يسر وطمأنينة.

وتسعى الوزارة من خلال الهيكلة إلى تعزيز التكامل مع الجهات المعنية بقطاع الحج والعمرة داخل المملكة وخارجها لتحقيق الإنجازات التنموية بالقطاع وتسريع التحول الرقمي فيما يصب في مصلحة ضيف الرحمن.

وتضمن الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة 7 وكالات رئيسة و 3 وكالات مساعدة و 24 إدارة عامة، إضافة إلى7 مراكز إدارية وتدريبية، وذلك تحقيقًا للتميز المؤسسي والتكامل بين إدارات الوزارة في الاهتمام بضيوف الرحمن من الفكرة إلى الذكرى، وتيسير أداء المهام وفق الاختصاص.

وأظهرت الهيكلة الجديدة استحداث وإلغاء وإعادة تسمية عدد من الوكالات والإدارات والقطاعات، حيث تم إنشاء وكالة الوزارة للتعاون الدولي، ووكالة الوزارة للخدمات المشتركة، والإدارة العامة لتطوير أعمال العمرة، والإدارة العامة لتطوير أعمال الحج، والإدارة العامة للأعمال الحكومية المشتركة، وإدارة الخدمات المساندة، والإدارة العامة لتطوير الزيارة، والإدارة العامة للمنافذ البرية، والإدارة العامة للتميز المؤسسي، وإدارة أمن المعلومات.

فيما شمل التنظيم تغيير مسمى وكالة الوزارة لشؤون نقل الحجاج والمعتمرين إلى وكالة الوزارة لخدمات الحجاج والمعتمرين، وإعادة تسمية وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير إلى وكالة الوزارة للتخطيط والتحول الرقمي، وتغيير مسمى الإدارة العامة للعلاقات العامة والتوجيه والإعلام إلى الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي.

ووفقًا للتنظيم، تم ربط وكالة الوزارة للتعاون الدولي ووكالة الوزارة للخدمات المشتركة، والإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي وإدارة محرك الحجز المركزي ومركز الإستراتيجية وإدارة الأداء والإدارة العامة للشؤون القانونية والإدارة العامة للمراجعة الداخلية والإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية ومركز معلومات الحج والعمرة بمعالي الوزير مباشرة.

كما تضمن الهيكل الجديد الإبقاء على منصب نائب الوزير، وترتبط به خمس وكالات (وكالة الوزارة لشؤون العمرة – وكالة الوزارة لشؤون الحج – وكالة الوزارة لخدمات الحجاج والمعتمرين – وكالة الوزارة لشؤون الزيارة – وكالة الوزارة للتخطيط والتحول الرقمي).