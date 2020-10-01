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مسؤول أمريكي: واشنطن ستواصل فرض العقوبات على اللبنانيين المتحالفين مع “حزب الله”

مسؤول أمريكي: واشنطن ستواصل فرض العقوبات على اللبنانيين المتحالفين مع “حزب الله”
مساعد وزير الخارجية الأمريكية، ديفيد شينكر
http://almnatiq.net/?p=908316
المناطق - وكالات

قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة ستواصل فرض عقوبات على اللبنانيين المتحالفين مع جماعة “حزب الله” أو الضالعين في الفساد.

يأتي ذلك رغم إعلان اتفاق بين إسرائيل ولبنان على إجراء محادثات بوساطة أمريكية بشأن نزاع على الحدود البحرية بينهما.

وقال ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى للصحفيين، إن فرض مزيد من العقوبات لا يزال قائما حتى بعد إعلان إسرائيل ولبنان في وقت سابق اليوم أنهما اتفقا على إطار زمني للمفاوضات المقبلة.

وكان رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري قال إنه تم التوصل إلى اتفاق إطار يرسم الطريق للمفاوض اللبناني لترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وإسرائيل.

وأكد بري أن المفاوضات ستجري برعاية الأمم المتحدة، لافتا إلى أن الأمم المتحدة ستعمل كوسيط بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البرية والبحرية، مشيرا إلى أن الجيش اللبناني سيقود المحادثات.

وقال بري إنه طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالضغط على شركة “توتال” الفرنسية لعدم تأجيل التنقيب البحري عن الغاز، مضيفا: “إذا نجح الترسيم، فهناك مجال كبير جدا، خصوصا بالنسبة للبلوك 8 و9، أن يكون أحد أسباب سداد ديوننا”.

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