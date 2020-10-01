90 شاب وشابة من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة ينخرطون اليوم في التدريب على تطوير الذات والتعلم و التسويق الإلكتروني

المناطق - الرياض

أنخرط اليوم 90 شابة وشابة من ذوي الإعاقة بمختلف المناطق بالمملكة ، في الدورات التخصصية لتطوير الذات بكافة المجالات في التسويق الإليكتروني ومسارات التعليم ، والتي قدمتها لهم الأكادمية العربية الكندية ACA للتعليم عن بعد ، ومنصة أنارديز بالتعاون مع الدكتوره نجوى آل معروف، من ذوي الاعاقه الحركية وناشطة في حقوق ذوي الإعاقة ، بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة .

ودشنت صاحبة السمو الأميرة ريم بنت فيصل آل سعود فعاليات اللقاء بتسليم العضويات والتعريف بالمنصة وبرامجها التدربيبة ( منصة انارديز ) التي أطلقت في شهر رمضان1441 هـ ، والتي شملت التأكيد على دور مثل هذه البرامج في مساعدة الشباب على العمل ، وصقل مواهبهم في التجارة الالكترونية ، وإعطائهم الفرصة بالحصول على وظائف دائمة تدر عليهم المكاسب المالية والمعنوية .

وقال رئيس الأكاديمية الدكتور عياس العيسي :” إن هذه المنح و الملتقى التدريبي يأتي تماشياً مع توجهات المنصة والاكاديمية في بناء اقتصاد منتج عربيا ، وقادر على المنافسة عالمياً ، من خلال الارتقاء بقدرات الشباب ، وتمكينه من أداء دورهم الوطني في دفع عجلة التنمية الاقتصادية لأوطانهم ، مشيرة إلى أهمية نشر الوعي الثقافي وأهمية التجارة الإلكترونية وتطبيقاتها ، وتعزيز الثقة بأمن المعاملات الإلكترونية المتداولة بين جميع أفراد المجتمع ، إلى جانب تنمية المواهب وفكر الإبداع لدى الشباب والشابات عبر الطرق الإلكترونية وتهيئتهم لريادة الأعمال في بيئة تعليميه و تجارية تنافسية .

ونوهت الـ ACA بحرصها الدائم على مواكبة التقدم التكنولوجي الذي يشهده العالم ، واستمرارية تقديم برامج تأهيل الأجيال لريادة الأعمال بمجال التجارة الإلكترونية والتي تلائم احتياجات سوق العمل المحلية والعالمية في هذا النطاق .