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تركيا واليونان.. اتفاق على “خط ساخن” لتجنب الاشتباك بالمتوسط

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تركيا واليونان.. اتفاق على “خط ساخن” لتجنب الاشتباك بالمتوسط

تركيا واليونان.. اتفاق على “خط ساخن” لتجنب الاشتباك بالمتوسط
http://almnatiq.net/?p=908331
المناطق - وكالات

أعلن حلف شمال الأطلسي (ناتو)، الخميس، أن اليونان وتركيا اتفقتا على آلية لتجنب وقوع أي اشتباك عرضي في شرق البحر المتوسط، وذلك في إطار الجهود التي تستهدف نزع فتيل الصراع على موارد الطاقة في المنطقة.

وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ إن الاتفاق بين العضويين في الحلف، تضمن إقامة خط ساخن لتجنب الحوادث في البحر والجو.

وقال في بيان: “أرحب بتأسيس آلية لتجنب المواجهات العسكرية التي تحققت عبر التواصل البناء بين اليونان وتركيا”.

وأضاف: “هذه الآلية التي تضمن السلامة يمكن أن تساعد في إتاحة المجال لجهود دبلوماسية لعلاج النزاع القائم ونحن مستعدون لتطويرها أكثر”.

وتعني آلية تجنب المواجهة باللغة العسكرية إقامة خطوط اتصال بين الجيوش المتنافسة في نفس الميدان.

يشار إلى أن الولايات المتحدة تطبق هذه الآلية مع روسيا في سوريا.

وأحد الدوافع وراء المحادثات التي جرت بمقر حلف شمال الأطلسي، وقوع تصادم طفيف بين فرقاطتين تركية ويونانية، وزيادة المناورات العسكرية من جانب القوات البحرية للبلدين في البحر المتوسط.

وباتت منطقة شرق المتوسط محل قلق دولي من احتمال نشوب نزاع عسكري بين تركيا وخصومها، بعد إصرارها على التنقيب على موارد الطاقة في مناطق محل نزاع مع اليونان وقبرص.

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