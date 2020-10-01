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نادي الصقور يعلن عن تقديم مجموعة من المزايا والجوائز للمشاركين في مزاده الأول

نادي الصقور يعلن عن تقديم مجموعة من المزايا والجوائز للمشاركين في مزاده الأول
http://almnatiq.net/?p=908334
المناطق - واس

أعلن نادي الصقور السعودي عن تقديم مجموعة من المزايا والحوافز التشجيعية للمشاركين في مزاد الصقور الأول، الذي ينطلق بعد غدٍ السبت الموافق 3 أكتوبر، ويستمر حتى 15 نوفمبر المقبل، على أرض مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في مَلهم، شمال مدينة الرياض.
وتتضمن المزايا تجهيز مواقع لاستقبال الصقور في مناطق الطرح بالمملكة، حيث توجد الفرق المخصصة لذلك في المناطق الوسطى، والغربية (المجيرمة وينبع)، والشمالية (رفحاء، سكاكا، القريات، طريف، طبرجل، العويقلة)، والمنطقة الشرقية، وتقوم باستقبال مالك الصقر الراغب بدخول المزاد ، وتوثيق تسجيل طرح الصقر، وضمان سلامة الصقور وخلوها من العيوب.
كما سيتكفل نادي الصقور بتأمين المواصلات والسكن لملاك الصقور الراغبين في دخول المزاد من جميع المناطق، وإصدار شهادة توثيق وتصدير للصقور المشاركة، بالإضافة إلى تركيب الحجل الإلكتروني للصقور، ودخول السحب على جوائز للمشاركين في المزاد، الذي سيقام في اليوم الأخير منه, كما أن عمليات البيع والشراء في المزاد لا تخضع لأي رسوم، دعماً للاستثمار في مجال الصقور، وتعزيزاً لهذه الهواية والمهتمين بها.
يذكر أن نادي الصقور حدد الفترة المسائية لإقامة المزاد، تبدأ من الساعة الثامنة مساءً حتى منتصف الليل، ويقام كل 3 أيام خلال العشرة أيام الأولى من فترة المزاد، ثم يقام يوماً بعد يوم بدءاً من 14 أكتوبر, ، فيما سيكون الختام بمزادين يومي 14 و 15 نوفمبر.

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